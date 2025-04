Fordulat jöhet: mégis elképzelhető a tűzszünet Ukrajnában? – Trumpék már a jövő héten komoly lépésre készülnek

A New York Post friss értesülése szerint nincs kizárva, hogy mégis lesz tűzszünet Ukrajnában, noha a minap az amerikai külügyminiszter már mérsékelte az ezzel kapcsolatos várakozásokat. Az amerikai lap információi szerint Donald Trump kormányának van egy olyan terve, amelynek értelmében már a jövő héten aláírnák a tűzszüneti megállapodást Londonban. Mindeközben több másik sajtóértesülés is megjelent arról, hogy mire is törekszenek most a békefolyamat különböző szereplői.