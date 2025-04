Rendkívüli: kihátrálhat az Egyesült Államok az ukrajnai békefolyamatból

Az Egyesült Államok ki fog hátrálni az ukrajnai békefolyamatból, ha úgy látja, hogy a harcoló felek nem akarnak békét kötni – ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be péntek reggel. Közlése szerint ha napokon belül nem történik érdemi fejlemény, akkor nem foglalkoznak többet Ukrajnával. Egy ilyen döntésnek beláthatatlan következményei lennének.

Két napja már írtunk arról, hogy eléggé „látványos” rádiócsend állt be az orosz-amerikai, illetve az amerikai-ukrán egyeztetések vonatkozásában. Az utolsó ismert találkozó egy héttel ezelőtt volt ezzel kapcsolatban, és azóta a kommunikációból azt lehetett kiolvasni, hogy a folyamat elakadt.

A Fehér Ház szóvivője ugyanakkor kedden még azt mondta: Donald Trump továbbra is hisz abban, hogy az oroszok békét akarnak kötni (sőt, az amerikai elnök még csütörtök este, a fehér házi sajtótájékoztatóján is azt állította, hogy sikerült előrelépést elérni az ukrajnai béke vonatkozásában).

Ehhez, valamint a keddi közléshez képest most teljesen más húrokat pengetett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki péntek reggel Párizsban azt mondta:

Donald Trump amerikai elnök napokon belül felhagy az orosz-ukrán békemegállapodás közvetítésére tett kísérlettel, hacsak nem lát egyértelmű jeleket arra vonatkozóan, hogy létrejöhet a megállapodás.

„Nem fogjuk hetekig és hónapokig folytatni ezt a törekvést. Tehát most nagyon gyorsan meg kell határoznunk – ez alatt azt értem, hogy napok alatt –, hogy a következő néhány hétben megvalósítható-e vagy sem ”– fogalmazott Marco Rubio, majd azt is hozzátette:

„Ha igen, akkor benne vagyunk. Ha nem, akkor más prioritásokra fogunk összepontosítani.”

Mint Rubio mondta, Trump továbbra is érdekelt az ukrajnai megállapodásban, de hajlandó továbblépni ettől a témától, ha nem lát azonnali jeleket az előrelépés lehetőségéről.

Órákkal korábban beszélt az orosz külügyminiszterrel

Az amerikai külügyminiszter azt követően nyilatkozott péntek reggel, hogy európai és ukrán tisztviselőkkel találkozott a francia fővárosban. Ezen kívül csütörtök este telefonon tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is.

Erről a telefonhívásról a Kreml azt közölte: „Lavrov megerősítette Moszkva készségét arra, hogy továbbra is együttműködjön amerikai kollégáival az ukrán válság kiváltó okainak megbízható módon való megszüntetése érdekében”, és hogy a következő hetekben fenntartja az operatív kommunikációt e téren.

A Fehér Ház szóvivője viszont eltérően kommunikált a hívásról. Ő azt közölte: „Marco Rubio külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt ma. A miniszter ugyanazt az üzenetet tolmácsolta orosz kollégájának, amelyet az amerikai csapat Párizsban az ukrán delegációval és európai szövetségeseinkkel is közölt: Trump elnök és az Egyesült Államok azt akarja, hogy ez a háború véget érjen, és most minden félnek bemutatták egy fenntartható, tartós béke körvonalait. Az amerikai keretek biztató párizsi fogadtatása azt mutatja, hogy a béke lehetséges, ha minden fél elkötelezi magát a megállapodás mellett”. E sorokból kiolvasható, hogy a kommüniké szerint Párizsban pozitív fogadtatásban részesült az amerikai béketerv, azonban Moszkva részéről egyelőre nem látják ugyanezt a fogadtatást.

Mint a Reuters emlékeztetett: Donald Trump a választási kampánya során azt ígérte, hogy a Fehér Házban töltött első 24 órájában véget vet a háborúnak. Hivatalba lépése után már óvatosabban fogalmazott, és áprilisra vagy májusra jelezte előre a lehetséges megállapodást, mivel egyre több akadály merült fel. Most azonban egyre inkább úgy fest, hogy ezt a tervet sem sikerül tartania.

A hírügynökség azt is hozzátette: Marco Rubio péntek reggeli nyilatkozata szintén azt jelzi, hogy az amerikai fél részéről egy nagyobb a frusztráció amiatt, hogy nem sikerül rendezni a különféle geopolitikai problémákat, amelyeknek nemhogy csökkenne, hanem még nő is a listája. A „más prioritások”, amelyekre még összepontosíthatnak, többek közt az Iránnal folytatott tárgyalásokra is gondolhatott a külügyminiszter.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b2) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j) tárgyal az ukrajnai háború lezárásának lehetõségeirõl a szaúdi fõvárosban, Rijádban 2025. február 18-án. Mellettük Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti ügyekben illetékes megbízottja (b), Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó (b3), Moszaad bin Mohammad al-Aiban szaúdi nemzetbiztonsági tanácsadó (k, jobbra), Fejszál bin Farhán asz-Szaúd herceg, szaúd-arábiai külügyminiszter (k, balra) és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. MTI/AP/Reuters pool/Evelyn Hockstein.