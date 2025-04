Ukrajna elkezdett szervezni egy ellenünnepet az orosz Győzelem napjára, uniós tisztviselők mennének Kijevbe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormánya május 9-én Kijevbe hívott európai vezető tisztségviselőket, hogy diplomáciai erődemonstrációt tartson. Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanezen a napon Moszkvában fogja ünnepelni a Győzelem napját, vagyis a II. világháborús szovjet győzelem évfordulóját.

Azt már hónapok óta látni lehetett, hogy az idei május 9-én az oroszok a szokásosnál is nagyobb katonai parádéra és ünneplésre készülnek. Az eseményre számos külföldi vezetőt meghívtak, köztük például Kína elnökét, Hszi Csin-pinget is, aki utoljára egy évtizede vett részt ezen az eseményen, és már el is fogadta a meghívást (sőt, korábban arról is szóltak sajtóhírek, hogy Putyin Donald Trumpot is meghívhatta, de ezt a hírt utóbb az amerikai elnök cáfolta).

Most úgy fest, hogy Ukrajna ugyanarra a napra – amelyet náluk már elsősorban nem a szovjet győzelem napjaként, hanem Európa-napként ünnepelnek – elkezdett szervezni egy saját diplomáciai erődemonstrációt. A Politico szerint

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfőn, egy luxemburgi találkozón hívta meg európai uniós kollégáit, és arra szólította fel őket, hogy „mutassuk meg egységünket és eltökéltségünket a második világháború óta Európában elkövetett legnagyobb agresszióval szemben”.

Az ukrán külügyminiszter arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij májusban szeretne találkozni az úgynevezett tettrekészek koalíciójának vezetőivel, hogy meghatározzák az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat, arra az esetre, ha megállapodnak egy tűzszünetről Oroszországgal. Andrij Szibiha nem mondta, hogy hol kerülne sor erre a találkozóra, ugyanakkor a Politico információi szerint

már arról is folynak tárgyalások, hogy több tagállami miniszterelnök vagy elnök is Ukrajnába utazzon május első napjaiban.

Köztük Friedrich Merz leendő német kancellár is ellátogathat Ukrajnába – írta a brüsszeli székhelyű lap.

Az uniós diplomácia vezetője már fel is szólította a tagállami vezetőket, hogy inkább Kijevbe menjenek május 9 – Robert Fico dacol vele

A Politico információinak tükrében nyer igazán értelmet egy keddi megszólalás is. Mint korábban írtuk, Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője azt javasolta az EU-s tagállamok állam- és kormányfőinek, hogy Moszkva helyet Kijevbe utazzanak május 9-én, a nácik feletti győzelem évfordulóján.

„Ami szintén nagyon egyértelműen megfogalmazódott, és amit több tagállam is hangsúlyozott, hogy Európa részéről nem fogják félvállról venni, ha bárki részt vesz a május 9-i moszkvai felvonulásokon vagy ünnepségeken, tekintettel arra, hogy Oroszország ténylegesen teljes körű háborút folytat Európában […] Arra kértem minden tagállamot, valamint az intézmények képviselőit is, hogy amennyire csak lehet, látogassanak el Kijevbe, hogy valóban kifejezzük szolidaritásunkat és megmutassuk, hogy Ukrajna mellett állunk” – mondta Kallas újságíróknak Luxembourgban, a külügyminiszterek találkozója után. Hozzátette: az Európai Unió még azt sem szeretné, ha a blokk bármely leendő tagja (vagyis tagjelöltje) részt venne Putyin moszkvai ünnepségein.

A főképviselő mondatai nem nyerték el Robert Fico szlovák miniszterelnök tetszését, aki már korábban jelezte, hogy Moszkvában lesz május 9-én.

„Május 9-én Moszkvába megyek. Kallas asszony, szeretném tájékoztatni, hogy én vagyok Szlovákia – egy szuverén ország – legitim miniszterelnöke. Senki sem szabhatja meg, hogy hová mehetek vagy hová nem”

– üzente a szlovák kormányfő, hangsúlyozva: moszkvai látogatásával azokra a Vörös Hadseregben szolgáló katonákra kíván emlékezni, akik felszabadították Szlovákiát, valamint a náci rezsim áldozataira.

Kiemelt kép: Orosz T-72B3M harckocsik felvonulása a Gyõzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én.

MTI/EPA/Jurij Kocsetkov.