Friedrich Merz elárulta, mikor léphet hivatalba Németország új kormánya

Németország új kormánya május 6-án léphet hivatalba – jelentette ki az MTI szerint Friedrich Merz leendő kancellár a Handelsblatt című német gazdasági lapnak a hétvégén.

„Így lesz jó két hónapunk a nyári szünetig, amikor nagyon gyorsan döntünk néhány dologról, hogy érezzék az emberek: valóban változik valami” – mondta a Handelsblattnak Merz a következő időszakról.

A tervezett első intézkedések között a jobb határvédelmet, illetve a bürokrácia csökkentését említette.

Szerdán született megállapodás a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), valamint a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) között az új kormánykoalícióról, Merz leendő kancellárként erős és cselekvőképes kormányt ígért. Mielőtt azonban a Bundestag megválasztaná, kabinetjét pedig kinevezné és beiktatná, az érintetteknek előbb alá kell írniuk a koalíciós szerződést.

A CDU ennek érdekében szűk körű pártértekezletet hív össze, az SPD pedig tagozati konzultációt kezd, amely várhatóan két hétig tart. A CSU már jóváhagyta a megállapodást. A koalíciós megállapodásban a pártok egymás között felosztották a tárcákat, a leendő kabinettagok nevét a következő hetekben teszik közzé.

A legtöbb tárcát a CDU fogja vezetni, így többek közt csaknem 60 év óta ismét kereszténydemokrata politikushoz kerül majd a külügyminisztérium.

Ezenfelül a CDU-hoz kerül a gazdasági és energetikai, az egészségügyi, a közlekedési, valamint az oktatási és a családügyi tárca is. Létrehoznak egy külön digitális ügyekért felelős minisztériumot is, amelyet szintén kereszténydemokrata politikus fog irányítani, ahogy a kancellári hivatalt is.

A CSU három tárcát kap: a belügyminisztériumot, az újonnan létrehozandó tudományos és űrkutatási minisztériumot, valamint a mezőgazdasági tárcát.

Az SPD hét tárcát kap: a pénzügyminisztériumot, a védelmi minisztériumot, a munka- és szociálisügyi minisztériumot, a környezetvédelmi minisztériumot, az igazságügyi és fogyasztóvédelmi minisztériumot, a fejlesztési minisztériumot, valamint az építésügyi minisztériumot.

Kiemelt kép: Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió elnöke, kancellárjelölt és Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD társelnöke (j) nyilatkoznak koalíciós tárgyalásuk elõtt, 2025. március 28-án az SPD berlini székházában. MTI/EPA/Hannibal Hanschke.