Egy neves amerikai egyetemen tárgyalt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter

A New York-i Columbia Egyetemen dolgozó magyar kutatók bevonása a magyar egyetemi fejlesztésekbe is témája volt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter látogatásának a vezető felsőoktatási intézményben szerdán – számolt be az MTI csütörtök reggel.

Hankó Balázs a magyar kormányzati delegáció egyesült államokbeli hivatalos útjának harmadik napját értékelve az MTI-nek elmondta, hogy betekintést kaptak a 8 ezer hallgatót oktató egyetem működésébe, a kiválasztási rendszerbe, ami biztosítja, hogy a legkiválóbb oktatók és kutatók, valamint a legjobb képességű diákok tudnak együtt kutatni. Kiemelte, hogy az intézmény által támogatott kutatási projektek egyedülállók, és utalt arra, hogy az intézmény első volt a lézer fejlesztésében, valamint az első szuperszámítógépet is a Columbia Egyetemen hozták létre évtizedekkel korábban. A miniszter beszámolt arról is, hogy a látogatás alkalmat kínált arra, hogy bemutassák az átalakult magyar felsőoktatást, és annak kutatási, innovációs eredményeit. Hozzátette, hogy megállapodás született azokról a módokról, amelyeken keresztül a New York-i intézményben dolgozó kutatók és az ott tanuló diákok segíteni tudják a magyar egyetemek fejlődését is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium küldöttségének tagja Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzését, valamint fiatalokért felelős államtitkár. A miniszter a Columbia Egyetemen szerzett benyomásaival kapcsolatban azt is kifejtette, hogy „valamit nagyon helyre kell hozni a szabad világban, szabad egyetemek esetében ahhoz, hogy a normalitás megörződjön, ha a megtapasztalt komoly biztonsági ellenőrzésekre van szükség". Ezzel arra utalt, hogy a New York-i egyetemen az elmúlt másfél évben gyakorivá vált – elsősorban palesztinpárti, Izrael-ellenes – tüntetések miatt szigorú intézkedéseket és korlátozásokat kellett hozni az intézmény működésének biztosítása és a hallgatók biztonsága érdekében. Hankó Balázs szerint Magyarországon egy olyan egyetemi világot sikerült az elmúlt időszakban felépíteni, és az egyetemek kezdeményezésére kialakítani, ahol egyszerre érvényesül az egyetemi autonómia, ahol együtt képes tanulni több nemzet diákja úgy, hogy a nemzetek közötti kapcsolatok erősödnek. A kulturális és innovációs miniszter előadást tartott a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának rendezvényén is. Egyebek között a magyar családpolitika, a magyar felsőoktatás, a magyar innováció és a magyar kultúra eredményeit mutatta be. „Jó érzés volt szabadon beszélni itt, New Yorkban az ifjú republikánusokkal arról, hogy miért szükséges megállítani a genderpropagandát a gyermekek védelmében, miért szükséges az illegális migrációt megállítani annak érdekében, hogy nemzeteink kulturális identitása megmaradjon és tovább erősödjön" – ismertette előadásának fontosabb elemeit a miniszter. Elmondta, hogy az amerikai hallgatóság előtt érvelt az Oroszország és Ukrajna közötti háború mielőbbi lezárásának szükségessége mellett, amit egy keresztény kormányzat morális kötelességének nevezett. Hankó Balázs amerikai látogatása csütörtökön a fővárosban, Washingtonban folytatódik, ahol találkozik az amerikai adminisztráció képviselőivel, köztük Linda McMahonnal, a Trump-kormányzat (megszűnőfélben lévő) oktatási tárcájának miniszterével.