Trump visszavonta Joe Biden, Kamala Harris és Hillary Clinton titkosszolgálati információkhoz való hozzáférését

Donald Trump elnökségének második ciklusa újabb látványos megtorló lépést hozott: péntek este kiadott egy rendeletet, amelyben megvonta a titkos információkhoz való hozzáférést több volt politikai ellenfelétől, köztük Joe Biden előző elnöktől és az egész családjától, Kamala Harris alelnöktől és Hillary Clintontól – olvasható a The New York Times cikkjében

Trump februárban már jelezte, hogy tervezi elődje hozzáférésének megszüntetését, mondván, Biden is hasonlóan járt el vele szemben 2021-ben, az Egyesült Államok Capitoliuma elleni támadást követően.

A pénteki rendeletben olyan személyek szerepeltek, akik valamilyen módon konfliktusba kerültek az amerikai elnökkel.

A korlátozást kiterjesztik többek között Letitia James New York-i főügyészre és Alvin L. Bragg manhattani kerületi ügyészre, akik Trump ellen jogi eljárásokat kezdeményeztek. Szintén érintettek azok a kulcsszereplők, akik részt vettek Trump 2019-es első közjogi felelősségre vonásában, amikor azzal vádolták, hogy megpróbálta Ukrajnát Biden elleni politikai támadásra felhasználni. E csoportba tartozik Fiona Hill külpolitikai szakértő, Alexander Vindman alezredes és Norman Eisen ügyvéd is.

Trump mostani döntése nem előzmény nélküli:

már korábban megvonta Antony Blinken volt külügyminiszter és Jake Sullivan volt nemzetbiztonsági tanácsadó biztonsági jogosultságát.

A döntés egyértelműen egyfajta „ellenséglista” összeállítását sejteti. Erre utal az is, hogy Trump azonnal elrendelte, hogy az érintettek ne léphessenek be amerikai kormányzati létesítményekbe, és ne részesülhessenek titkosított információkban, beleértve a napi elnöki tájékoztatókat is.

A mostani lépés nemcsak a volt ellenfelek, hanem Trump saját egykori szövetségesei ellen is irányul. Korábban eltávolította biztonsági védelmüket olyan embereknek, mint John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó, Mike Pompeo volt külügyminiszter és Brian Hook volt külpolitikai tanácsadó.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök rendeletet ír alá. (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)