Hajtóvadászat Törökországban: elfogatóparancsot adtak ki Erdogan elnök egyik legfőbb riválisa és még száz ember ellen

A török hatóságok elfogatóparancsot adtak ki Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármester – Recep Tayyip Erdogan elnök egyik legfontosabb belpolitikai riválisa –, valamint nagyjából 100 másik ember ellen is – közölték szerdán hajnalban török ügyészek. A városvezetőt el is vitték szerda reggel a rendőrök. Mint utóbb kiderült, Imamoglut és társait egy korrupciós bűncselekménnyel gyanúsítják a hatóságok.

Cikkünk frissült!

A CNN beszámolója szerint az elfogatóparancsokat néhány nappal azt követően adták ki, hogy a fő ellenzéki erő, Köztársasági Néppárt (CHP) elnökjelölti előválasztást tart, amelynek Imamoglu a legfőbb esélyese.

Törökországi oldaluk, a CNN Türk egy élő videót is közölt, amelyen az volt látható, hogy a rendőrség rohamfelszerelésben és több tucatnyi biztonsági járművel vonult ki Imamoglu otthona elé.

Mindez az alább linkelt videó első felében is látható:

A történtekre Ekrem Imamoglu is reagált a közösségi médiában. „Szomorúan mondom, hogy egy maroknyi ember – akik megpróbálják eltulajdonítani a nép akaratát – elküldte a kedves rendőrséget, a biztonsági erőket, hogy belekeverjék őket ebbe a jogtalan cselekedetbe. Több száz rendőrt küldtek a házam ajtajához, a 16 millió isztambuli ember házához” – mondta egy szerdán, az X-en közzétett videóban, amelyet még a saját házában vett fel.

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

A CNN Türk szerint Imamoglut később valóban el is vitték a rendőrök.

Az előző nap érvénytelenítették a diplomáját, ami miatt az elnökválasztáson sem indulhatna

A szerda reggeli események egyik előzménye volt, hogy az Isztambuli Egyetem kedden közölte: bizonyos szabálytalanságok miatt érvénytelenítették Imamoglu diplomáját – amely nélkül elnökjelöltként sem indulhat.

Ekrem Imamoglu akkor azt mondta, hogy az egyetem döntése törvénytelen és kívül esik a hatáskörén, és hozzátette, hogy jogi úton fogja megtámadni a döntést. „Az Isztambuli Egyetem igazgatótanácsának döntése törvénytelen. Közelednek a napok, amikor azok, akik ezt a döntést meghozták, felelősségre vonhatók lesznek a történelem és az igazságszolgáltatás előtt” – közölte akkor az isztambuli főpolgármester.

A török hatóságok szerint emiatt adták ki az elfogatóparancsot most

Frissítés: a CNN Türk utóbb közölte, hogy

szám szerint összesen 106 személy (köztük több másik ismert közéleti szereplő) ellen adták ki az elfogatóparancsot szerda reggel, akikre egy összehangolt akció keretében csaptak le a rendőrök.

Közlésük szerint Ekrem Imamoglunak a házát is átkutatták már, a főpolgármestert pedig az isztambuli rendőrségre vitték.

Utóbb az isztambuli ügyészség kiadott egy újabb közleményt, amelyben azt írták:

Imamoglu és több másik közéleti szereplő ellen hivatalból indítottak nyomozást egy korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt.

A közlemény szerint a nyomozásban megállapították, hogy Isztamulban egy „profitorientált bűnszervezet” működött Ekrem Imamoglu vezetésével, és a főpolgármester olyan személyeket nevezett ki a fővárosi önkormányzat intézményeinek, vállalatainak vezetői közé, akik ebben közreműködtek. A közlemény szerint számos önkormányzati vállalatban szabálytalan pályázatokat nyújtottak le, túlárazott közbeszerzéseket folytattak le, vagy minősített csalást, a személyes adatok jogellenes megszerzését (az isztambuli lakosok adatainak esetében), megvesztegetést és zsarolást követtek el szervezett módon.

Az ügyészség a közlemény végén azt is hozzátette, hogy a közbeszerzéseknél sok munkát be sem fejeztek, és ezeket hamis számlák kiállításával személyes haszonszerzésre használták fel a bűnszervezet tagjai, a pénzek egy részét pedig közvetve Ekrem Imamoglunak utalták át.

Egy másik nyomozás is zajlik ellene

Továbbá – mint arra a Reuters felhívta a figyelmet – Imamoglut nemcsak korrupcióval, hanem egy terrorcsoport segítésével is meggyanúsították egy különálló nyomozásban.

Az utóbbi vizsgálatban a főpolgármestert és hat másik személyt gyanúsítják azzal, hogy a Törökország és nyugati szövetségesei által terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspártot (PKK) segítették (a múlt hónapban a PKK tűzszünetet hirdetett, miután a bebörtönzött vezetőjük, Abdullah Öcalan közzétett egy fegyverletételre vonatkozó felhívást).

Ekrem Imamogul pártja a szerdai eljárást„a következő elnökünk elleni puccskísérletnek” nevezte, és tagadták a vádakat. A főpolgármester pártjának vezetője, Özgur Özel maga is puccskísérletként emlegette a főpolgármester őrizetbe vételét, és felszólította az összes ellenzéki pártot, hogy fogjanak össze ezzel szemben. Hozzátette: a pártjuk ettől függetlenül folytatja az előválasztást és vasárnap a rendőrségi eljárástól függetlenül megválaszthatják Imamoglut elnökjelöltnek.

A szerda reggeli eljárás a pénzpiacon is éreztette hatását, miután a befektetőkben is aggodalmat válhattak ki a lépésből eredő politikai kockázatok. A török líra értéke csökkenni kezdett a külföldi valutákkal szemben, a törökországi részvényeket pedig olyan gyorsasággal kezdték eladni, hogy egy időre fel is kellett függeszteni a kereskedést a tőzsdén. Az irányadó Borsa Istanbul 100 index 6,9 százalékot esett a nyitáskor – írta a Bloomberg.

Mindeközben az isztambuli kormányzóság bejelentette, hogy

március 19. és 23. között 4 napra, „az esetleges provokatív akciók megelőzése” és a „közrend fenntartása” érdekében betiltanak mindenféle gyűlést, tüntetést és az üggyel kapcsolatos sajtónyilatkozatot.

Ekrem Imamoglut 2019-ben választották meg Törökország legnagyobb és legnépesebb városának vezetőjévé. A következő elnökválasztás csak 2028-ban lenne esedékes Törökországban – de a belpolitikai helyzet tükrében nincs kizárva, hogy ennél korábban fognak előre hozott választásokat fognak tartani, és sokan így is készülnek. Pártja, a CHP a 2024-es helyhatósági választásokon már ígéretes eredményeket ért el.

Kiemelt kép: török rohamrendőrök Ekrem Imamoglu otthonánál 2025. március 19-én. Forrás: YouTube/Cumhuriyet.