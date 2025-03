Vlagyimir Putyin és Donald Trump is megszólalt arról, hogy lehet-e tűzszünet Ukrajnában

Oroszország elnöke egy pénteki nyilatkozatban válaszolt az amerikai elnök azon kérésére, hogy kíméljék meg a kurszki régióban harcoló ukrán katonákat. Vlagyimir Putyin arról is beszélt, hogy „kezdenek mozgásba lendülni” a dolgok az ukrajnai helyzettel kapcsolatban. Nem sokkal később Donald Trump ismét nyilatkozott arról, hogy miként állnak a tűzszünetről szóló egyeztetések.

Mint arról korábban beszámoltunk, az amerikai elnök embere csütörtökön érkezett Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Steve Witkoff pénteken már el is hagyta az orosz fővárost, és visszarepült Amerikába (a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov arról is beszélt egy sajtótájékozatatón, hogy milyen üzenettel tért vissza Witkoff). Nem sokkal később Donald Trump is nyilatkozott arról, hogy sikeresek voltak-e az egyeztetések. Az amerikai elnök azt is kérte Vlagyimir Putyintól, hogy kíméljék meg a kurszki területen harcoló ukrán katonák életét.

Az orosz elnök péntek este reagált Trump mondataira. Vlagyimir Putyin többek közt azt mondta: a dolgok „kezdenek mozgásba lendülni” az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.

„Meglátjuk, mi lesz”

– fogalmazott az orosz elnök. Az orosz-amerikai kapcsolatokról beszélve azt mondta: „Az új kormányzat Trump elnök vezetésével mindent megtesz azért, hogy legalább valamit helyreállítson abból, amit az előző amerikai kormányzat gyakorlatilag nullára redukált, tönkretett.”

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség szerint Putyin azt is elmondta, hogy elolvasta Donald Trump péntek délutáni felhívását, amely arról szólt, hogy kíméljék meg a Kurszkban bekerített ukrán katonákat (az ukrán hadvezetés egyébként a délutáni órákban cáfolta, hogy ezek a katonák be lennének kerítve). Ezzel kapcsolatban az orosz elnök azt mondta: megérti, ha Trumpot az emberiesség elvei vezérlik, de azt csak akkor tudják megtenni, ha az ukrán vezetők parancsba adják a bekerített katonáknak, hogy letehetik a fegyvert.

„Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy ha leteszik a fegyvert és megadják magukat, akkor a nemzetközi jog normáival és az Orosz Föderáció törvényeivel összhangban garantálva lesz számukra az életük és a tisztességes bánásmód” – fogalmazott az orosz elnök.

Eközben Donald Trump is nyilatkozott még egyszer

Az amerikai elnök magyar idős szerint péntek este a Fox26 csatornának adott egy újabb nyilatkozatot, amelyben arról beszélt:

a Vlagyimir Putyinnal, egy esetleges tűzszünetről folytatott tárgyalások elég jól haladnak, de a helyzet meglehetősen komplikált.

„Együtt dolgozunk vele, és szerintem elég jól haladunk, de nagyon bonyolult a helyzet” – mondta Donald Trump. Nemrég a Sky News moszkvai tudósítója árult el néhány részletet arról, hogy mi lehet mindennek a hátterében.

Trump azt is elmondta, hogy a tűzszünet kilátásaival a jövő hét elején várhatóak frissebb fejlemények.

„Mint tudják, van egy tűzszüneti megállapodásunk az ukránok csoportjával, és megpróbálunk elérni egy megállapodást Oroszországgal is […] hétfőn egy kicsit többet fogunk tudni erről, és ez nagyon jó lesz”

– mondta Trump. Arra a kérdésre, hogy mi történne, ha Oroszország esetleg nem egyezne bele a tűzszünetbe, azt válaszolta: akkor az egész világnak „rossz hírekkel” kellene szembenéznie.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Maszúd Peszeskján iráni elnökkel folytatott megbeszélés közben a moszkvai Kremlben 2025. január 17-én. Putyin és Peszeskján a tervek szerint országaik közötti stratégiai együttmûködésrõl szóló megállapodást ír alá. Forrás: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina.