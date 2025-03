Donald Trump kijelentette: az Egyesült Államok valószínűleg be fogja kebelezni Grönlandot

Mark Ruttét, a NATO főtitkárát fogadta csütörtökön a Fehér Házban Donald Trump. Az amerikai elnök többek közt kijelentette: arra számít, hogy az Egyesült Államok annektálni fogja Grönlandot, amiben – mint mondta – a NATO vezetőjének segítségére is számít. Emellett reagált arra is, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök mondott csütörtökön az ukrajnai tűzszünetről.

Donald Trump a Fehér Ház Ovális Irodájában fogadta a NATO főtitkárát, akivel a sajtó nyilvánossága előtt beszélgettek.

A Sky News beszámolója szerint az amerikai elnök a sajtótájékoztató elején arról beszélt: észrevette, hogy „nagyon kevesen fizettek” elegendő pénzt a védelmi célokra a NATO többi tagállama közül. Szerinte sok olyan tagállam volt, amely nem fizette meg a maga „méltányos részét”.

Ezután hozzátette: képes volt „több száz milliárd dollárt összegyűjteni […] a pénz elkezdett ömleni”, és az intézkedései miatt a szövetség sokkal erősebb lett.

Mindeközben Mark Rutte arról beszélt, hogy a NATO-nak több fegyvert kellene előállítania, és azt mondta: a szövetség jelenleg nem tesz eleget, le van maradva Oroszország és Kína mögött a fegyvergyártásban. Donald Trump erre reagálva azt mondta: a NATO most már kezd „felzárkózni”, és ezzel összefüggésben megdicsérte Mark Ruttét is. Az elnök úgy fogalmazott, hogy a tavaly hivatalba lépett főtitkár igazán jó munkát” végez (mint a Sky News megjegyezte: az amerikai elnök ezáltal most némiképp más hangnemet ütött meg a szövetséggel kapcsolatban, mint eddig).

Grönland bekebelezéséről beszélt az elnök:

A sajtótájékoztatón szóba került, hogy valóban az Egyesült Államok része lesz-e Grönland, ahogy azt Donald Trump már többször is mondta. Az amerikai elnököt most arról kérdezte meg egy újságíró, hogy elképzelhetőnek tartja-e Grönland bekebelezését, annektálását.

„Azt hiszem, hogy meg fog történni. Korábban nem sokat gondolkodtam rajta, de most egy olyan emberrel ülök itt, akinek ez nagyon fontos lehet. Tudja, Mark, erre a nemzetközi biztonságpolitika érdekében van szükség”

– válaszolta Donald Trump, hangsúlyozva, hogy szerinte nemcsak az Egyesült Államok biztonságpolitikai érdekei miatt lehet fontos Grönland (A CNBC beszámolója szerint Mark Rutte erre reagálva gyorsan kijelentette: „Ami Grönlandot illeti, hogy csatlakozik-e az Egyesült Államokhoz vagy sem, az erről szóló megbeszélésből én kimaradnék, mert nem akarom a NATO-t ebbe belevonni”.).

A Sky News beszámolója alapján az már nem került szóba, hogy pontosan miként annektálhatná az Egyesült Államok Grönlandot. A szigetországban pár napja tartottak választást, amelyen az üzletbarát ellenzéki párt, a Demokraatit győzött. A párt vezetője utóbb azt is közölte, hogy Grönland nem eladó – ennek ellenére Trump a mostani sajtóájékoztatón, a voksolás eredményére reagálva azt mondta, hogy a választás eredménye kedvezhetnek az amerikaiaknak.

Vlagyimir Putyinnak is üzent az amerikai elnök

Donald Trump arról is beszélt, hogy különbízottja, Steve Witkoff a fehér házi sajtótájékoztatóval egy időben tárgyalásokat folytat Oroszországban, és hamarosan találkozik Vlagyimir Putyinnal is.

„Remélhetőleg Oroszország helyesen fog cselekedni”

– közölte az amerikai elnök, hangsúlyozva: azt várja el az oroszoktól, hogy belemenjenek a tűzszünetbe. Beszélt arról is, hogy egy békemegállapodás szerinte „nem lehet túl bonyolult”, és minden felet arra biztatott, hogy gyorsan vigyék véghez a folyamatot.

Donald Trump nem sokkal később Vlagyimir Putyin csütörtöki délutáni megszólalására is reagált. Erről azt mondta: ígéretesnek tartotta, bár az orosz elnök nem ismertette teljes mértékben az álláspontját. Ugyanakkor megismételte, hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal a tűzszüneti javaslatról.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök bejelenti a washingtoni Fehér Házban 2025. március 3-án, hogy a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb félvezetõgyártója 100 milliárd dollár értékben tervez további amerikai beruházásokat. Balról Howard Lutnick kereskedelmi miniszter. MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum.