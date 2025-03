Részleges tűzszünet jöhet Ukrajnában, már kedden megkezdődhetnek róla a tárgyalások

Ukrajna egy részleges tűzszünet ötletét is fel fogja vetni az Egyesült Államokkal folytatott tárgyaláson, amelyet kedden Szaúd-Arábiában tartanak – értesült a Financial Times. Mindeközben az amerikai fél képviselői is nyilatkoztak a találkozóról, amelynek fő kérdése álláspontjuk szerint az lesz, hogy Ukrajna valóban készen áll-e a „reális békére”.