Kínai különmegbízott: Megdöbbentő, ahogyan az amerikai elnök bánik az európai szövetségeseivel

Lu Sa-je, Kína európai ügyekért felelős különmegbízottja megdöbbentőnek nevezte, ahogyan Donald Trump elnök az amerikai szövetségesekkel bánik Európában, és szerinte az Ukrajnára vonatkozó békemegállapodást nem csak az Egyesült Államok és Oroszország között kellene meghatározni.

„Ha megnézzük, hogy a Trump-kormányzat hogyan folytat szemtelen és elnyomó politikát Európával szemben, és hogyan bánik így a szövetségeseivel, őszintén szólva, európai szemszögből nézve ez eléggé megdöbbentő” – jelentette ki Lu a 14. Kínai Országos Népi Gyűlés legfelsőbb tanácsadó testületének ülésszakán.

„Úgy vélem, az európai barátoknak el kellene gondolkodniuk ezen, és össze kellene hasonlítaniuk a Trump-kormányzat politikáját a kínai kormányéval. Ennek során látni fogják, hogy a Kína diplomáciai megközelítése a békére, a barátságra, a jóakaratra és a mindenki számára előnyös együttműködésre helyezi a hangsúlyt”

– hangsúlyozta.

A magas rangú diplomatákkal folytatott panelbeszélgetésen Lu elismerte az Egyesült Államok és Oroszország közötti, a válság megoldását célzó megbeszélések fontosságát, de hangsúlyozta, hogy minden békefolyamathoz az összes érintett fél, köztük az európai nemzetek elismerésére és részvételére van szükség. „A különböző megoldási javaslatokat egyenlő vitáknak kell alávetni, ahelyett, hogy néhány kiválasztott fél diktálná őket. Nem szabadna, hogy csak az USA és Oroszország döntsön egyedül, különösen mivel Európa jelentős aggodalmaknak adott hangot, mert úgy érzi, hogy az ilyen diplomáciai manőverek háttérbe szorítják az ő álláspontjukat” – közölte a politikus.

„Az emberek még mindig azt kérdezik, hogy Kína Oroszország felé hajlik-e? Ha igen, akkor az Egyesült Államokat is hibáztatniuk kellene: Washington nemcsak hajlik Oroszország felé, hanem támogatja is azt” – jegyezte meg. A különmegbízott elutasította azt a felvetést is, hogy a jelenlegi transzatlanti kapcsolatok lehetőséget biztosítanak Kínának arra, hogy erősítse kapcsolatait Európával. Elmondása szerint „Kína nem törekszik arra, hogy kihasználja a helyzetet vagy viszályt keltsen más országok között” – fogalmazott.

Hozzátette: Kína kapcsolatai nem arra épülnek, hogy Washington szövetségeseit elvonja az Egyesült Államoktól, hanem arra, hogy valódi, közös érdekeken alapuló partnerségeket ápoljon.

„Függetlenül az Egyesült Államok Európával kapcsolatos politikájától, Kína továbbra is a béke, a barátság és a mindenki számára előnyös együttműködés álláspontját fogja követni az európai nemzetekkel, és szilárdan kitart a megközelítés mellett”

– hangsúlyozta.

Lu szerint a Trump-kormányzat által alkalmazott jelenlegi taktikának azonban némi önvizsgálatot kellene kiváltania Washington európai szövetségeseinek körében a saját, Kínával kapcsolatos politikájukkal kapcsolatban – javasolta a beszélgetés során. „Remélem, európai barátaink megragadják az alkalmat, hogy elgondolkodjanak néhány, Kínával kapcsolatos múltbéli politikájukon, és legalább pozitívabb álláspontot képviseljenek a Kínával szembeni megközelítésükben” – tette hozzá.

Lu felszólalásában kitért az ukrajnai válságra is, amellyel kapcsolatban hangsúlyozta Kína régóta fennálló álláspontját, miszerint a háborút tárgyalásokkal kell elrendezni, de elmondása szerint túl korai lenne még úgynevezett békefenntartó műveletekről beszélni. „Az ilyen műveleteket, amennyiben lesznek, nem az egyes országoknak, hanem az ENSZ-nek kell meghatároznia. Tiszteletben kell tartanunk az ENSZ szerepét. Kína kiáll a szervezet köré épülő nemzetközi rendszer szilárd fenntartása mellett, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy háttérbe szorítsuk” – szögezte le.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök és a felesége, Peng Li-jüan (Fotó: MTI/EPA/ LUSA/Goncalo Lobo Pinheiro)