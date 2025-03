Élete végéig börtönbe küldené Volodimir Zelenszkijt az egyik lehetséges kihívója, és egy „Új Ukrajnát” hozna létre

A háború kezdetén még Volodimir Zelenszkij tanácsadójaként dolgozott, most viszont élete végéig börtönbe küldené az ukrán elnököt Olekszij Aresztovics, az államfő egyik lehetséges kihívója.

A hirado.hu-n nemrég egy részletesen cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a háború után leválthatják-e Volodimir Zelenszkijt egy elnökválasztáson az ukránok, és ha igen, kinek lehet a legnagyobb esélye erre.

Bár messze nem ő a legesélyesebb erre, de az ukrán elnök volt tanácsadója, Olekszij Aresztovics – akinek meglehetősen kalandos az élettörténete, és elég szokatlan módon távozott az ukrán elnök környezetéből is – szintén igyekszik Zelenszkij lehetséges kihívójaként pozicionálni magát (a közösségi médiában – elsősorban a YouTube-on és a Telegramon – sokan követik is a tartalmait, de hogy ténylegesen hány szavazót tudna megmozgatni egy elnökválasztási kampányban, az jelen állás szerint még kérdéses).

Aresztovics gyakran igyekszik erős kijelentésekkel felhívni magára a figyelmet belföldön és külföldön, és nemrég azt is közölte: ha ő lesz az ország elnöke, ki fogja adni a parancsot Volodimir Zelenszkij letartóztatására is.

„Gyakran kérdezik tőlem, hogy letartóztatnám-e Zelenszkijt, ha én lennék az elnök. Egyáltalán nem. Hogyan is tehetném? Letartóztatja a bíróság. Én adom ki a parancsot a letartóztatásra. És semmilyen külföldi ország nem fogja megmenteni őt és a bandáját. Mindenkit elkapunk, bárhol is rejtőzködnek, kihozzuk őket a földből, behozzuk őket, és élőben felolvassuk az ítéletet”

– közölte az ukrán elnök volt tanácsadója, majd – Zelenszkijjel kapcsolatban – azt is hozzátette: „Börtönben lesz (szerintem életfogytiglan) és az emberek emlékezni fognak rá, hogy tízezrével küldte a sírba őket, csakhogy ne kelljen megszabadulnia a szeretett hatalmától.”

Oroszország a hibás a háborúért, de a Nyugatnak és Ukrajnának is van benne felelőssége – vélekedett, miközben arról is írt, hogy mielőbb békét kell kötni, és „Új Ukrajnára” van szükség

Olekszij Aresztovics a fenti mellett több bejegyzést is megosztott a közösségi oldalán a napokban, többek közt reagált Zelenszkij és Trump fehér házi veszekedésére is. Erről azt írta: „Számomra nyilvánvaló, hogy Zelenszkij az egész országot túszul ejtette, és egyszerűen csak egy repülőgépet és három bőröndnyi pénzt akar magának szerezni.”

Majd azt is hozzáfűzte, hogy szerint Donald Trump gyakorlatilag egy túsztárgyalási dilemmával szembesült az ukrán elnökkel folytatott megbeszélésein, és ezért:

„Ideje felhívni Bruce Willist vagy Mel Gibsont.”

Az egykori tanácsadó egy hosszabb bejegyzésben azt is kifejtette, hogy szerinte az ukrán-amerikai kapcsolat megromlása olyan kockázatokat hozhat magával, amelyek akár „Ukrajna létét” is veszélyeztethetik. „Ukrajna létének és szabadságharcunknak ilyen kritikus pillanatában szövetségesekre van szükségünk, nem ellenségekre. Szövetségesekre van szükségünk, akik fegyvereket adnak nekünk, hogy megvédjük városainkat, és fegyvereket, amelyeket katonáink a fronton használhatnak. Amire semmiképpen sincs szükségünk, az az, hogy ellenséget csináljunk azokból, akik a barátaink voltak” – írta erről.

Aresztovics e témában azt is hozzátette még, hogy az ukrán társadalomban is érzelmi megosztottságot okozott a Zelenszkij, Trump és J. D. Vance alelnök közti vita. „A társadalomnak az a része, amelyik elítéli Trumpot Ukrajna érdekeinek feladása miatt, téved. Az Egyesült Államokban senki sem adja át Ukrajnát Putyinnak, és senki sem árulja el az érdekeinket” – vélekedett, megjegyezte, hogy az amerikai elnök most egy új világrend kialakításában vesz részt, amelyben „a háborút felváltja a geoökonómia”, és „a világtérkép konfliktusos pontjainak a stabilitás és a növekedés pontjaivá kell válniuk, az egyik legfontosabb ilyen pont pedig Ukrajna.”

„Ukrajna számára ez nagy esély és nagy siker. Ez a biztonság legfőbb garanciája. Az új világ így vagy úgy, de kialakul. A megvalósítás kezdetének egyik fő lépése az ukrajnai tűzszünet és az Új Ukrajna megalakulására való átállás lesz. Ennek késleltetése csak nagyobb ember- és területveszteségekhez vezet.”

– tette hozzá Olekszij Aresztovics.

Az egykori tanácsadó az egyik legfrissebb Telegram-bejegyzésében azt a kérdést is felvetette, hogy kik hibáztathatóak a háború kitöréséért szerinte. Erről azt írta:

Elsősorban Oroszország a felelős a háborúért, de Ukrajnának és a Nyugatnak is van felelőssége a kialakult helyzetben.

Mint kifejtette, véleménye szerint Oroszország „tudatosan” követett el bűnöket, míg „Zelenszkij és társai” inkább amiatt hibáztathatóak, hogy nem cselekedtek meg időben bizonyos lépéseket, valamint az Ukrajnában tapasztalható korrupció miatt is felelősség terheli őket.. „Személyesen Zelenszkij lesz közvetlenül hibáztatható, de az őt támogatók teljes felelősséget fognak viselni”, amennyiben tudtak Ukrajna korrupciójáról – tette hozzá Aresztovics.

Kiemelt kép: Ukrajna, Kijev, 2020. december 11. Egy háromoldalú kontaktcsoport ukrán delegációjának szóvivőjeként Olekszij Arestovics részt vesz a normandiai négyek párizsi csúcstalálkozójának évfordulója alkalmából rendezett eseményen az ukrán fővárosban. A felszólalók a konferencián a donbászi konfliktus békés rendezéséről szóló megállapodások teljesítésében elért eredményekről beszéltek. Forrás: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images).