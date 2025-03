Fontos tárgyalások várnak Orbán Viktorra: a tét nem kevesebb, mint Európa jövője

Orbán Viktor először szerda este tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel, majd csütörtökön Brüsszelben várnak rá fontos egyeztetések, ahol az Európai Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóját tartják. A legfőbb téma mindkét esetben az orosz-ukrán háború, valamint az európai védelmi politika továbbfejlesztése lehet. Összefoglaltuk az eddigi tudnivalókat.

A miniszterelnök kedden, egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szerdán Párizsba utazik és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal. Ugyanezen az eseményen szót ejtett a csütörtöki egyeztetésekről, valamint az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos legfrissebb fejleményekre is reagált.

A szerdai párizsi, valamint a csütörtöki brüsszeli egyeztetésen rengeteg minden körvonalazódhat az ukrajnai háborúval és Európa biztonságpolitikájának jövőjével kapcsolatban. Az utóbbi napok történései némiképp utalhatnak is arra, hogy mi minden várható.

Zelenszkij és Trump vitájával valami beindult

A világpolitikában felgyorsultak az események azt követően, hogy múlt hét pénteken egy félresikerült találkozó zajlott le Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt. Az ukrán elnök még a hétvégén Washingtonból Londonban utazott, ahol Európa legjelentősebb katonai hatalmainak vezetőivel vett részt egy csúcstalálkozón.

Az összegyűltek mindannyian arról biztosították az ukrán elnököt, hogy továbbra is mögötte állnak. Eközben pedig a fehér házi találkozó által okozott károk felszámolása érdekében is léptek: a brit kormányfő, Keir Starmer ugyanis bejelentette, hogy elkezdtek dolgozni egy olyan béketervvel Zelenszkijjel közösen, amelyet a későbbiekben Donald Trump elé vihetnek.

Orbán Viktor viszont úgy reagált a hétvégi találkozóra, hogy szerinte nem a békéről, hanem a háború folytatásáról született ott döntés.

„Londonban az európai vezetők úgy döntöttek, hogy nem békére, hanem háborúra van szükség. Úgy döntöttek, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút. Ez rossz, hibás és veszélyes. Magyarország marad a béke pártján!”

– írta a kormányfő egy Facebook-posztban.

Nem sokkal később Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kapcsolata is normalizálódni látszódott (friss hírek szerint ebben a brit kormányfőnek is nagy szerepe lehetett: a The Telegraph című lap úgy tudja, hogy Keir Starmer a hétvégi találkozó még egyszer beszélt telefonon az ukrán elnökkel, és néhány kemény igazságra felhívta a figyelmét, valamint közölte, hogy szerinte miként is kellene tárgyalnia Trumppal). Akárhogy is, az biztos, hogy Volodimir Zelenszkij kedden egy meglehetősen békülékeny posztot tett közzé a közösségi oldalán, amelyet az amerikai elnök egyfajta bocsánatkérő levélként értelmezett.

A legfrissebb hírek szerint mindezek után az is elképzelhető, hogy az ukránok és az amerikaiak mégis aláírják azt a ritkaföldfém-egyezséget, amelyet múlt hét pénteken szentesítettek volna. Sőt, egy friss sajtóértesülés szerint nemcsak Volodimir Zelenszkij mehet ismét a Fehér Házba, hanem Keir Starmer és Emmanuel Macron is elkísérheti őt (nekik szintén ez lenne a második útjuk rövid időn belül, ugyanis mindketten Zelenszkij előtt pár nappal vendégeskedtek Trumppal).

Orbán Viktor ezt fogja megkérdezni Emmanuel Macrontól

Bár a kormányfő nem közölte, hogy pontosan mikor találkozik a francia elnökkel szerdán, de úgy tudjuk, hogy a megbeszélés késő este lesz, és egy munkavacsorára ülnek össze a felek.

Mindez azért is érdekes, mert Emmanuel Macronnak egy nagy beszéde is lesz hamarosan, amelyet szintén szerda este fognak közvetíteni a francia médiában. „Kedves honfitársaim, a nagy bizonytalanság pillanatában, amikor a világ a legnagyobb kihívásokkal néz szembe, ma este 8 órakor szólok Önökhöz” – írta Macron az X nevű közösségi oldalon. Helyi sajtóbeszámolók szerint az utóbbi két napban a francia parlamentben is viták folytak az ukrajnai háborúról és a nemzetközi helyzetről, és várhatóan az elnök is ezekről fog beszélni ma este.

Az Orbán Viktorral való találkozóra pedig információink szerint már a beszéd után, este fél 9 magasságában kerül sor –ennek alapján feltételezhető, hogy Macron beszédét is korábban felveszik, tehát nem élőben fog szólni a franciákhoz 8-kor. A megbeszélés időzítésből az is következhet továbbá, hogy

az Orbán-Macron találkozó fő témája várhatóan az Európai Tanács csütörtöki csúcstalálkozója lesz.

Ez egyébként nem lenne példa nélküli, ugyanis a legutóbbi párizsi találkozójukra is hasonló keretek közt került sor: tavaly ősszel, nem sokkal azelőtt, hogy megtartották az Európai Tanács budapesti csúcsát.

Mindeközben a miniszterelnök szerda délután közzétett egy videót a Párizsba tartó repülőútról, ahol Bohár Dániel, a Patrióta Youtube-csatorna riportere kérdezte őt arról, hogy mit szeretne elérni Párizsban. Orbán Viktor erre azt válaszolta:

„Van egy alapvető változás. Az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most meg a béke oldalára álltak. Én azt szeretném megtudni, hogy ha három év alatt nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát – úgy, hogy az amerikaiak is a háborútáborban voltak –, most, hogy az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, most miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni? Én erre szeretnék egy választ kapni. Mitől észszerű a francia, illetve a háborúpárti álláspont?”

Bohár Dániel a saját bejegyzése alatt, kommentben azt is leírta délután 14.15-kor, hogy már landoltak Párizsban.

Mi lehet a folytatás Brüsszelben?

A párizsi megbeszélést követő találkozó szintén érdekes fejleményekkel szolgálhat, miután az utóbbi napokban nem kevés szó esett róla, és a legfrissebb sajtóértesülések szerint akár az is szóba kerülhet majd, hogy Európa küldjön-e katonákat Ukrajnába békefenntartóként.

Mint előzőleg írtuk, Orbán Viktor a hétvégén egy levelet írt az Európai Tanács elnökének, António Costának, amelyben úgy fogalmazott: az Európai Uniónak az Egyesült Államokhoz hasonlóan külön tárgyalásokat kellene kezdenie Oroszországgal az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és arra is utalt, hogy Magyarország blokkolhat egy olyan közös határozatot, amely Ukrajna további támogatásáról szól. Válaszában az Európai Tanács elnöke elismerte, hogy Ukrajna ügyében nincs konszenzus az Európai Unión belül, viszont hozzátette azt is, hogy szerinte a közös védelempolitika olyan terület lehet, ahol minden európai ország vezetője egyetért.

Ezzel párhuzamosan módosították az említett közös határozat szövegtervezetét is – azonban a legfrissebb sajtóértesülések szerint ez a kérdés még nincs lefutva. A Politico ugyanis szerdán arról írt, hogy most egy kicsit trükkösebb megfogalmazással szeretnék beleírni a határozatba azt, hogy újabb eszközökkel kell támogatni Ukrajnát, és gyakorlatilag átpasszolnák ezt a kérdést a külügyminiszterek hatáskörébe.

Könnyen lehet, hogy ezzel kapcsolatban Emmanuel Macron is megpróbálja majd meggyőzni Orbán Viktort. A francia elnök az EU egyik legerősebb katonai-gazdasági hatalmának vezetőjeként gyakran emelt szót az európai egységért is, és most különösen erős a blokkon belüli pozíciója – miután a másik nagyhatalom, Németország kancellárja épp távozik a hivatalából, a lehetséges utódjának pedig még nincs hivatalos megbízása.

Emellett úgy fest, hogy a csütörtöki találkozón már arról is szó eshet, hogy Európa küldjön-e katonákat Ukrajnába egy esetleges tűzszüneti megállapodás szavatolása érdekében.

Erről egy ukrán lap, a Jevropejszka Pravda számolt be, amelynek egy, a találkozó előkészítésén dolgozó uniós tisztviselő beszélt erről, névtelenül nyilatkozva. Közlése szerint a csütörtöki találkozón szó lesz arról, hogy az EU milyen biztonsági garanciákat nyújhat Ukrajnának, vagy telepíthetnek-e európai csapatokat az országba egy lehetséges tűzszünettel összefüggésben.

A tisztviselő szerint eddig egyáltalán nem volt diskurzus erről a témáról, és csak néhány uniós tagállam nyilatkozott nyíltan arról, hogy hajlandó-e katonákat küldeni Ukrajnába, avagy sem. Mindazonáltal kijelentette, hogy korai lenne konkrét döntésekről beszélni, mivel még nincs tűzszünet, nem írtak alá békemegállapodás a felek, és ráadásul a nemzetközi politikai helyzet folyamatosan változik.

Egy szó, mint száz: érdekes megbeszélések várhatóak szerda este és csütörtökön is. A fejleményeket mi is követni fogjuk, és a lehető leghamarabb beszámolunk róluk.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke (b-j) az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.

MTI/Purger Tamás