Brüsszel meghátrált Orbán Viktor levele után: nem lesz közös határozat Ukrajna további támogatásáról a csúcstalálkozón

Orbán Viktor az előző hétvégén levelet írt az Európai Tanács elnökének, António Costának, amelyben gyakorlatilag közölte: ha a testület március 6-i csúcstalálkozóján megpróbálnak elfogadni egy közös határozatot Ukrajna támogatásáról, akkor Magyarország ellenáll a döntésnek. Úgy fest, hogy a kormányfő levele megetette a hatását, ugyanis sajtóértesülés szerint António Costa elismerte vereségét, és nem lesz közös határozat Ukrajnáról. Brüsszel azonban máshogyan még támogathatja az ukránokat.

Mint előzőleg írtuk, Orbán Viktor hétvégi levele a sajtóba is kiszivárgott, teljes terjedelmében. A kormányfő arról írt az Európai Tanács elnökének, hogy az Ukrajnával kapcsolatos közös határozat szövegtervezete összeegyeztethetetlen Magyarország politikájával, és kilátásba helyezte a döntés blokkolását is, amennyiben megpróbálják ezt meglépni a csúcstalálkozón. Továbbá azt is javasolta az Európai Unió vezetésének, hogy kezdjen közvetlen tárgyalásokat Moszkvával (ahogy azt az amerikaiak tették az utóbbi hetekben).

Egy keddi sajtóértesülés szerint az Európai Tanács elnöke, António Costa elismerte vereségét, vagyis azt, hogy nem tudja meggyőzni Orbán Viktor kormányát Ukrajna támogatásáról. A Politico külpolitikai hírlevelében ugyanis arról számolt be, hogy az Európai Tanács elnöke március 3-i keltezésű válaszlevelében azt írta: „Megállapítom, hogy a béke eléréséhez vezető út – és különösen a »béke az erőn keresztül« megközelítés tekintetében – eltérés mutatkozik.” Costa mindemellett széles körű egyetértést lát az Európai Unión belül azzal kapcsolatban, hogy Európának szuverénebbé, alkalmasabbá és jobban felszerelté kell válnia a biztonsági kihívások kezeléséhez (ami a magyar kormány politikájával is összeegyeztethető).

A Politico úgy értesült, hogy António Costa válaszlevelével párhuzamosan

a csütörtöki közös határozat szövegtervezetéből kivágták azt az utalást, amelyben egy újabb, Ukrajnának szánt 20 milliárd eurós támogatás folyósításáról esett volna szó.

A lap szerint ez a szövegrész Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai vezetőjének javaslatára került volna be a tervezetbe. A legfrissebb változatban – amelyet kedden tárgyalnak meg az uniós országok nagykövetei – ez már nem szerepel. (A legutóbbi, múlt heti verziót Magyarország nagykövete is megvétózta a Politico szerint egy hasonló ülésen.)

Ettől függetlenül lehet, hogy mégis döntenek az újabb, több milliárd eurós katonai segélyről – de lehetnek még fordulatok Ukrajna ügyében.

A csütörtöki ülésen egy legalább 20 milliárd eurós támogatási csomagról lett volna szó, és erről írtak volna a közös határozatban is. Bár a csúcstalálkozón valószínűleg nem lesz döntés erről, valószínűsíthető, hogy más módon lesz határozat Ukrajna további támogatásáról. Mint korábban írtuk, a magyar kormány ellenállását oly módon még megkerülhetik, ha nem egy hivatalos uniós csomag formájában érkezik az uniós támogatás, hanem az egyes tagállamok közös hozzájárulásaként, felajánlásaként.

A Politico cikke szerint ez továbbra is napirenden lehet, sőt, a brüsszeli lap egy konkrétabb felvetést is írt. Mint írták, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – aki kedden ismertette, hogy akár 800 milliárd euróval is növelhetik az európai védelempolitika kiadásait – „valószínűleg kreatívabb módszereket fog javasolni arra, hogy a vonakodó tagországokat rávegyék Ukrajna támogatására, minthogy segélyt nyújtsanak”.E kreatívabb módszerek egyike lehet a lap szerint az, ha előírják, hogy a védelmi kiadásokra rendelkezésre álló új hitelek (ezek összesen 150 milliárd eurót tesznek ki) 20 százalékát Kijev megsegítésére fordítsák.

Ugyanakkor lehetnek még fordulatok az ukrajnai támogatások ügyében, ugyanis a Politicónak több diplomata arról beszélt:

nemcsak Orbán Viktor és Robert Fico szlovák kormányfő kifogásolják az újabb támogatást, hanem a színfalak mögött más országok is – ezek közt név szerint említették Franciaországot – örülnek annak, hogy lassan halad az újabb katonai segély elfogadása.

Végül a lap azt is megjegyzi, hogy az újabb támogatástól függetlenül Ukrajna már így is kap egy jelentős összeget 2025-ben az EU-tól: a korábban elfogadott döntések értelmében Brüsszel 60 milliárd eurónyi katonai segélyt fog folyósítani Kijevnek az idei évben. „Az a pénz nem kérdéses” – írták.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök a migrációról és a határvédelemről tartott panelbeszélgetésen az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. április 16-án. Mellette Mateusz Morawiecki korábbi lengyel kormányfő (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)