Elon Musk úgy látja, hogy Ideje kilépni a NATO-ból és az ENSZ-ből

Elon Musk, az amerikai kormány tisztségviselője és a világ leggazdagabb embere az X nevű közösségi oldalon azt írta: egyetért azzal a véleménnyel, miszerint az Egyesült Államoknak ideje lenne kilépnie a NATO-ból és az ENSZ-ből is.

Elon Musk – aki jelenleg az Egyesült Államok kormányzati hatékonyságért felelős szervezetét vezeti – egy Gunther Eagleman nevű amerikai politikai kommentátor és influenszer bejegyzésére reagálva fejtette ki véleményét. Eagleman azt írta: „Ideje kilépni a NATO-ból és az ENSZ-ből.” (az influenszer ezzel egyébként Mike Lee republikánus szenátor véleményére reagált, aki szintén arról írt egy közösségi médiás posztban, hogy el kellene hagyniuk a NATO-t).

E véleményt a jelek szerint a világ leggazdagabb embere is osztja, Elon Musk ugyanis röviden azt írta az influenszer felvetésére: „Egyetértek”.

A kontextus szempontjából nem mellékes, hogy Elon Musk az X-en napi rendszerességgel tesz közzé provokatívnak szánt kijelentéseket – ami megkérdőjelezheti, hogy mennyire vehető komolyan ez a kommentár a részéről.

Ugyanakkor az tény, hogy amerikai részről egyre gyakrabban merült fel a különféle nemzetközi szervezetekből való kivonulás ötlete – az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) való kilépést pedig már be is jelentették, és nemrég a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) szemben is lépett a Trump-kormányzat.

Ami a NATO-t illeti, Donald Trump már az elnökválasztási kampányban is beszélt arról, hogy magára hagyhatják a szervezetet, amennyiben a NATO többi tagja nem növeli a védelmi kiadásokat, de konkrét lépés ebbe az irányba még nem történt az elnöksége alatt (ugyanakkor az amerikai elnök nyilatkozatai arra utalnak: Trump továbbra is elvárja, hogy a katonai szövetség minden tagja éves szinten a GDP legalább 5 százalékra emelje a katonai kiadásokat).

Az ENSZ-ből való kilépés vonatkozásbán viszont több republikánus törvényhozó törvényjavaslatot nyújtott be a napokban, arra hivatkozva, hogy a szervezet politikája összeegyeztethetetlen a Trump-kormányzat America First („Amerika az első”) nevű politikai programjával.

Kiemelt kép: A Donald Trump amerikai elnök által a kormányzati hatékonyságért felelõs új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletember beszél az emberekhez a washingtoni Capitol One Arénában Trump beiktatási ünnepsége után 2025. január 20-án. Forrás: MTI/EPA/Allison Dinner.