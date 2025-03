Donald Trump kemény döntést hozott, több ezer katonát vezényelt a határra

Az Egyesült Államok kormánya több ezer katonát küld az amerikai-mexikói határra, hogy megállítsák az illegális bevándorlókat. A különleges felszereléssel ellátott csapatok heteken belül megérkeznek. Egy sajtóértesülés szerint Donald Trump védelmi minisztere eközben arra is figyelmeztetett a közelmúltban, hogy a mexikói drogbandák ellen is az eddiginél erősebben léphetnek fel az amerikai katonai erők, amennyiben Mexikó nem tudja megfékezni azokat.

Az Associated Press hírügynökség beszámolója szerint helyi idő szerint szombaton több amerikai tisztviselő jelentette be, hogy

a Pentagon aktív szolgálatban lévő katonákat küld az amerikai mexikói határra azért, hogy segítsenek megfékezni az illegális migrációt.

Donald Trumpnak már az elnökválasztási kampányban is az egyik legfőbb ígérete volt az illegális bevándorlás megfékezése. Az amerikai tisztviselők bejelentése szerint az elnök védelmi minisztere, Pete Hegseth most arról adott ki utasítást, hogy egy Stryker páncélozott személyszállító járművekkel felszerelt dandár bizonyos egységeit, valamint egy általános támogató repülőzászlóaljat is a déli határra irányítanak.

Az új csapatok a következő hetekben érkeznek meg a több mint háromezer kilométer hosszú határ térségébe. Az Associated Press szerint a szombaton nyilatkozó amerikai tisztviselők nem közöltek pontosan számot arról, hogy hány katonát küldenek a határhoz – a The Washington Postnak viszont több, névtelenség mellett nyilatkozó tisztviselő is azt mondta, hogy körülbelül 3000 főről van szó.

A déli határnál már eddig is jelentős erők állomásoztak: az Associated Press szerint a csapatok nagysága 9200 főre tehető, akik közül 4200-at szövetségi utasításra rendeltek oda, további 5000 főt pedig a tagállami kormányzók irányítása alatt álló Nemzeti Gárdából vezényeltek ki. Az új csapatok „megerősítik és kiterjesztik a jelenlegi határbiztonsági műveleteket a határ lezárása és az Egyesült Államok területi integritásának védelme érdekében” – közölte a Pentagon.

A drogbandák ellen is lépéseket helyezett kilátásba a védelmi miniszter

Mindeközben a The Wall Street Journal is megosztott egy sajtóértesülést, amely szerint

Pete Hegseth hetekkel ezelőtt figyelmeztette mexikói tisztségviselőit arra, hogy az amerikai hadsereg kész „egyoldalú lépéseket” tenni a mexikói drogkartellek ellen, amennyiben a mexikói biztonsági erők nem tesznek újabb lépéseket az Egyesült Államokba érkező fentanil, valamint az illegális bevándorlók megfékezésére.

A lap szerint Hegseth még egy január 31-i telefonbeszélgetésen tájékoztatta mexikói katonai vezetőit erről, miközben arra ösztökélte őket, hogy foglalkozzanak többet az országuk kormánya és az erőszakos bűnszervezetek közötti „összejátszással”. A telefonbeszélgetésen részt vevő mexikói tisztviselőket azonban „megdöbbentette és feldühítette” Pete Hegseth megjegyzése, és az a benyomásuk támadt, hogy a Pentagon vezetője azt sugallta: akár amerikai katonai csapásokra is sor kerülhet a határtól délre, vagyis Mexikó területén– írta a The Wall Street Journal.

A Pentagon korábban szintén kiadott egy közleményt, amely szerint két amerikai-mexikói telefonbeszélgetés is történt a témában. Ebben a közleményben úgy fogalmaztak: a védelmi miniszter „hangsúlyozta, hogy legfőbb prioritása az Egyesült Államok és polgárai védelme, beleértve a déli határ biztosítását”. „A miniszter kiemelte annak fontosságát, hogy a mexikói fegyveres erők továbbra is akadályozzák az Egyesült Államokat fenyegető kartelltevékenységeket, és hogy Mexikó továbbra is tegyen lépéseket az Egyesült Államokba irányuló illegális migráció megfékezésére” – írták az amerikai közleményben, amelyben azt is hozzátették: „A miniszter és mexikói kollégái mindkét hívás alatt megerősítették elkötelezettségüket a hadseregeink közötti kétoldalú együttműködés elmélyítése mellett” (pár nappal a beszélgetés után egyébként Mexikó elnöke bejelentette, hogy katonákat küldenek a határra).

Pete Hegseth korábban maga is nyilatkozott arról, hogy a mexikói drogkartellek elleni akár katonai erőt is bevethet az Egyesült Államok „Minden lehetőség az asztalon lesz” – mondta a Fox News egyik műsorában, amikor arról kérdezték, hogy az amerikai hadseregnek szabad-e műveleteket végrehajtania Mexikón belül, miután Trump elnök külföldi terrorista szervezetté nyilvánította a kartelleket (ez a megjegyzés egyébiránt ugyanazon a napon hangzott el, mint amikor a mexikói katonai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetése történt).

A védelmi miniszter ugyanakkor hozzáfűzte azt is: végső soron az elnök döntésén múlik, hogy az Egyesült Államok miként bánik el a drogkartellekkel.

Kiemelt kép: Ronald Vitiello, az amerikai belbiztonsági minisztériumhoz tartozó vám- és határőrizeti hatóság főigazgató-helyettese (az előtérben, k) és két munkatársa a már meglévő védőkerítés túloldalán lévő mexikói rendőrökkel beszélget az Egyesült Államok és Mexikó határán, a kaliforniai San Diegóban 2017. október 26-án. A mexikói határ teljes hosszára tervezett védőfal (amelyről Donald Trump első elnöksége alatt döntöttek) megépítésére pályázó nyolc cég elkészült a javasolt faltípusok prototípusával, és azok ellenállóságának tesztelését többek között pöröllyel, csákánnyal, lángvágóval fogják végezni. Forrás: MTI/AP/The San Diego Union-Tribune pool/John Gibbins.