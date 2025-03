Ismét megszólalt Donald Trump: Putyin le akarja állítani a háborút, de Zelenszkij harcolni akar

Donald Trump amerikai elnök a sajtónak nyilatkozott azt követően, hogy a Fehér Házban egy példátlan veszekedést folytatott le Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az Egyesült Államok vezetője többek közt azt mondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök békét, és Volodimir Zelenszkij az, aki nem hajlandó leállítani a harcokat. Szerinte az ukrán elnöknek is ki kell mondania, hogy békét akar.

Mint arról beszámoltunk, magyar idő szerint péntek este tartották Trump és Zelenszkij közös sajtótájékoztatóját, amelyen példátlan események zajlottak le. A történtekről nem sokkal később Orbán Viktor miniszterelnök is véleményt mondott. Utóbb pedig az is kiderült: a felek közt annyira megromlott a viszony, hogy az Egyesült Államok elnöke teljesen leállíthatja Ukrajna katonai támogatását is.

Donald Trump a sajtótájékoztató után ismét az újságírók elé állt (de már csak egyedül), és azt mondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök szerinte véget akar vetni a háborúnak, és hozzátette azt is, hogy mindkét oldalon rengetegen halnak meg, és ezért kellene békét kötni. Ezután arról is beszélt, hogy az ukrán elnöknek „nagyon gyenge lapjai” vannak, de mégsem akar egyezséget kötni az Egyesült Államokkal – holott szerinte akkor már „erős lapok” lennének Zelenszkij kezében.

Majd úgy fogalmazott:

„Tehát így állunk most […] Nem akarok semmi elhúzódót, azonnali békét akarok. Putyin elnöknek nagyon sok a tennivalója, és véget akar vetni ennek. És Önök is láthatták ma, amit én is láttam: ez az ember [Zelenszkij – a szerk.] azt akarja, hogy mi is beszálljunk, és folytathassa a harcot. De mi nem teszünk így, ez az ország nem teszi így.”

Az amerikai elnök ezután beszélt még a gazdasági kérdésekről is, majd újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta Zelenszkijről: „Ki kell mondania, hogy»Békét akarok«. Nem azt kell mondania,hogy Putyin ezt tette, vagy azt tette, negatív dolgokat. Azt kell mondania, hogy »Békét akarok, nem akarok többet háborúzni«. A népe haldoklik, csak hogy értsék” – fogalmazott Trump.

Sajtóbeszámolók szerint az elnök azt is hozzáfűzte még mindehhez: „Mi a békét keressük. Nem olyasvalakit keresünk, aki aláír egy megállapodást egy erős hatalommal, majd nem köt békét, mert magabiztosnak érzi magát.” Hozzátette emellett, azt is hogy „nem fogunk tovább harcolni, vagy véget vetünk a háborúnak, vagy pedig magukra hagyjuk őket, és meglátjuk, mi történik, vívják meg a harcot egymást közt”.

Donald Trump sajtótájékoztató utáni nyilatkozata alább visszahallgatható:

Volodimir Zelenszkij mindeközben a Fox News-nak adott interjúban azt mondta ugyanebben a témában: Ukrajna békét akar és lesznek tárgyalások, de az asztalnál Ukrajnának, Oroszországnak, az Egyesült Államoknak és Európának kell helyet kapnia. Úgy fogalmazott: „Készen állunk a békére, de erős pozícióban kell lennünk, ami erős hadsereget jelent, a partnereinket a mi oldalunkon és biztonsági garanciát”.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehéz Házban 2025. február 12-én. Forrás: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo.