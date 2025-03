Demkó Attila: a fehér házi botránnyal Ukrajna vesztett, Oroszország pedig lehetőséget kapott a háború folytatására

„Ilyen nyíltan, a kamerák, vagyis ország-világ nyilvánossága előtt Washingtonban még nem hordtak le egy állami vezetőt” – mondta a hirado.hu megkeresésére Demkó Attila. A John Lukács Intézet programvezetője szerint az európai uniós vezetőknek e témában tett kardcsörtető kijelentései „a realitástól való elszakadás végstádiuma”. A szakértő szerint Amerikának Oroszország Kína feltartóztatása szempontjából sokkal fontosabb, mint Ukrajna, vagy Európa.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem készült fel kellőképpen arra, hogy az új amerikai adminisztrációval másfajta hangnemben kell tárgyalni, mint ahogyan azt eddig megszokta – mondta a hirado.hu kérdésére Demkó Attila. A John Lukács Intézet programvezetője szerint az ukrán elnök az elmúlt három év során bárkinek ellentmondhatott.

„A Donald Trumppal folytatott mostani tárgyaláson azonban kiderült, hogy az Egyesült Államok új elnöke ezt egyszerűen nem engedi meg”

– mondta lapunknak a szakértő. Hozzátette: ha Zelenszkij hangnemet vált, akkor idővel talán visszatérhet a washingtoni Fehér Házba. Ellenkező esetben viszont nem számíthat további segítségre Washingtontól.

Donald Trump még nagyobb árat kérhet ezek után a segítségért

A hirado.hu kérdésére, miszerint Trump elnök kérhet-e valamit azért cserébe, hogy békejobbot nyújtson Zelenszkij elnöknek, Demkó Attila azt válaszolta: „Valószínűleg Ukrajnának a mostaninál is nagyobb árat kell fizetnie az amerikai kapcsolatért”.

A biztonságpolitikai szakértő ez szimbolikusan biztosan megtörténhet, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy anyagilag is újabb követelésekkel áll elő az amerikai elnök. Mint ismert: Donald Trump korábban többször is jelezte, hogy vége van az Egyesült Államok önzetlen támogatásának, ami dollármilliárdos fegyverszállítások és egyéb, többnyire pénzügyi jellegű segélyek formájában érkezett a Moszkvával hadban álló kelet-európai országba. Trump elnök ugyanis az ukrajnai ásványkincsek közös értékesítését az addigi segítség árának nevezte.

Az ukrajnai ritkaföldfémek közös kibányászása és értékesítése ügyében a két ország a megállapodás kapujába érkezett, gyakorlatilag aláíráskész volt a dokumentum. Ezért utazott Washingtonba Zelenszkij. Csakhogy a két elnök közti tárgyalás nem várt módon zátonyra futott, s kölcsönös kioktatásba torkollott.

Demkó Attila hozzátette: mivel Trump elnököt Zelenszkij nem tudta kezelni, valamint figyelmen kívül hagyott számos intő jelzést a novemberi választás után, ezért elképzelhető, hogy Washingtonban most emelik a tétet, és csak akkor állnak újra szóba az ukrán államfővel, ha országa vezetékes infrastruktúráját, vagy a kikötői kapacitását is integrálja a megállapodásba.

Évtizedek óta nem történt ilyen a Fehér Házban, Európa sem reagált jól az esetre

Lapunk kérdésére a biztonságpolitikai szakértő kifejtette azt is, hogy az elmúlt harminc évben biztos nem akadt példa arra, hogy egy elnök kérni ment Washingtonba, de ilyen éles nyilvános vita lett a történet vége.

Mint fogalmazott: a politikai tárgyalások korábban nem a sajtó előtt zajlottak. Voltak ugyan komoly viták – erre Demkó Attila az amerikai és a dél-vietnámi vezetők közti nagyon kemény megbeszéléseket hozta fel példaként a hatvanas évekből – de szerinte Zelenszkijnek már Joe Biden elnöksége alatt is értésére adták, hogy a stílusán változtatnia kell.

„Ilyen nyíltan, a kamerák, vagyis ország-világ nyilvánossága előtt azonban Washingtonban még nem hordtak le egy állami vezetőt”

– mondta a John Lukács Intézet programvezetője a hirado.hu-nak.

Az ügyre érkezett nemzetközi reakciókkal kapcsolatban Demkó Attila hangsúlyozta, hogy az Európai Unió vezetői – ahogy az várható volt – Zelenszkijjel vállaltak szolidaritást. „Ez azonban nem segít Ukrajnán. A szavak, meg a közösségi médiában tett különböző támogató bejegyzések nem vetik vissza az orosz tankokat. Márpedig az EU-nak erre nincs meg a kellő erőforrása” – fejtette ki.

A hirado.hu kérdésére, hogy miként értékeli az európai uniós vezetőknek e témában tett kardcsörtető kijelentéseit, Demkó Attila azt válaszolta, hogy ez „a realitástól való elszakadás végstádiuma”.

Oroszország ennek az igazi nyertese

A biztonságpolitikai szakértő szerint a washingtoni botrány igazi nyertese Oroszország. Mint mondta, szerinte Ukrajna az EU és az Egyesült Államok együttes támogatása mellett sem tudná az Oroszországgal vívott háborúját idén decembernél tovább húzni – az oroszok azonban még két-három évig el tudják húzni a hadakozást.

Demkó Attila szerint most Oroszország kapott egy lehetőséget arra, hogy folytassa a háborút.

Akár még azt is el tudja képzelni a szakértő, hogy az ukrán hadsereg végképp megtörik, Oroszország pedig a mostanihoz képest jelentősen több területet tud elfoglalni. Hozzátette: a béke záloga egy olyan orosz-amerikai paktum lehet, amely nem csak Ukrajnáról szól, hanem azokról az ellentételezésekről is, amelyeket Oroszország a fegyvernyugvásért cserébe kaphat.

Demkó Attila szerint ilyen lehet Oroszország teljes nemzetközi rehabilitációja is. A szakértő végül arra is felhívta a figyelmet: Amerikának Kína feltartóztatása szempontjából (ami most Trump kormányának az elsődleges célja) Oroszország sokkal fontosabb szereplő, mint Ukrajna, vagy Európa.

Kiemelt kép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban 2025. február 28-án. Forrás: Andrew Harnik/Getty Images.