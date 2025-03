Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump teljesen leállíthatja Ukrajna támogatását a botrányos fehér házi sajtótájékoztató után

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump teljes mértékben leállíthatja Ukrajna katonai támogatását a következő hetekben – beleértve ebbe például azoknak a hírszerzési információknak a megosztását is, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek Ukrajna számára. Az információk azt követően kerültek napvilágra, hogy az Egyesült Államok elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közt példátlan diplomáciai botrány történt a Fehér Házban. De nemcsak a katonai célú segítségnyújtás állhat le, hanem a USAID ukrajnai tevékenységét is jelentősen redukálja az amerikai kormányzat a sajtóhoz eljutott információk szerint.

Mint arról beszámoltunk, magyar idő szerint péntek este tartották Trump és Zelenszkij közös sajtótájékoztatóját, amelyen példátlan események zajlottak le. A történtekről nem sokkal később Orbán Viktor miniszterelnök is véleményt mondott, az ukrán elnök pedig egy interjúban ismertette álláspontját arról, hogy ezek után megmenthető-e a kapcsolat az Egyesült Államokkal.

A péntek esti jelenetek mögött egy összetett diplomáciai konfliktus áll, amelynek részeként a sajtóban is erős ütésváltások történtek az utóbbi hetekben. Ugyanakkor vannak arra mutató jelek, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna közötti konfliktus nemcsak a személyes sértettség, hanem egyéb lépések miatt is fajulhatott el annyira, amennyire.

NBC News: az Egyesült Államok leállította Ukrajna támogatását az energetika területén, és a USAID összes programját megnyirbálják Ukrajnában

Az NBC News nem sokkal a fehér házi veszekedés után publikált egy cikket, amelyben azt írták:

az amerikai külügyminisztérium ezen a héten megszüntette azt a programot, amelynek részeként az Egyesült Államok több százmillió dollárt folyósított Ukrajnának azért, hogy helyreállítsák az orosz támadások által megrongált ukrán energiahálózatot.

A szóban forgó program a USAID, vagyis az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének égisze alatt futott, és az NBC-nek két, az ügynökség ukrajnai missziójában dolgozó USAID-tisztviselő beszélt a program leállításáról. „Ez jelentősen aláássa a kormányzat tárgyalási képességeit a tűzszünetről, és azt jelezné Oroszországnak, hogy nem törődünk Ukrajnával vagy a korábbi befektetéseinkkel” – mondta a tisztviselők egyike (bár a NBC online cikke csak a Fehér Házi sajtótájékoztató után jelent meg, a jelek szerint a tisztviselők még azt megelőzően beszéltek erről az amerikai tévécsatornának).

Az említett tisztviselő hozzáfűzte azt is: „Oroszország kétoldalú háborút folytat Ukrajnában: Egy katonai és egy gazdasági háborút is. Megpróbálják szétzúzni a gazdaságot, de a USAID központi szerepet játszott abban, hogy segítsen a gazdaságot ellenállóvá tenni, megerősíteni az energiahálózatot. […] Hatalmas mennyiségű támogatást nyújtottunk az ukrán kormánynak a makrogazdasági válság elkerülése érdekében.”

Azonban nemcsak az energetikai támogatást szüntette meg az Egyesült Államok az NBC szerint, hanem az összes ukrajnai USAID-programot erősen korlátozzák.

Mint közölték, a Trump-kormányzat hivatalba lépés előtt 64 amerikai kormányzati alkalmazott, illetve a kormányzattal szerződésben álló dolgozó teljesített szolgálatot Ukrajnában az ügynökség számára. A tervek szerint ebből a személyzetből mindössze nyolc fő marad Ukrajnában, miután a Trump-kormányzat elrendelte, hogy a „kritikus fontosságúnak” nem minősülő alkalmazottak térjenek vissza az Egyesült Államokba. A tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy a USAID kivonulása Ukrajnából sebezhetővé tenné az ország energiahálózatát a tél közepén, mivel az további orosz rakéták támadásainak van kitéve – írta az NBC News. A csatorna kereste az amerikai külügyminisztériumot is ezzel kapcsolatban, de nem kaptak választ.

The Washington Post: a fegyveres támogatás is leállhat Zelenszkij miatt

Úgy fest azonban, hogy nemcsak a USAID programjait állította le, vagy tervezi leállítani a Trump-kormányzat. Pár órával az NBC cikke után ugyanis a The Washington Post is megosztott egy saját, amerikai kormányzati körökből származó értesülést.

A lap azt írta:

Donald Trump kormánya fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy felfüggesztik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást.

Mint ismert, a republikánus kormányzat január 20. óta ugyan nem hagyott jóvá újabb fegyvertámogatási csomagot Ukrajna számára, de a Joe Biden elnöksége idején elrendelt szállítások még folytatódtak az utóbbi hetekben is. A The Washington Post információi szerint azonban Trump kormánya a fehér házi veszekedés után – továbbá amiatt, hogy véleményük szerint az ukrán vezetés akadályozza a békefolyamatot – fontolóra vette az összes katonai szállítás felfüggesztését.

A lapnak egy névtelenül nyilatkozó, de magas beosztásban dolgozó amerikai tisztviselő azt mondta:

Ha valóban így döntenének, akkor az azt jelenthetné, hogy Ukrajna nem jutna hozzá olyan radarokhoz, harcjárművekhez, kézifegyveres és tüzérségi lőszerekhez, valamint rakétákhoz, amelyeknek az összértéke több milliárd dollára tehető.

A The Washington Post szerint mindez jelzi azt, hogy mennyire megromlott a kapcsolat a korábbi szövetségesek közt.

A lapnak nyilatkozó tisztviselő ugyanakkor azt is közölte: Donald Trump és J. D. Vance alelnök konfrontációja Volodimir Zelenszkijjel egyáltalán nem volt előre tervezett a Fehér Ház részéről (a veszekedés után ugyanis az angolszász sajtóban sokan megfogalmazták azt a véleményt, hogy az amerikai vezetők csapdába csalták az ukrán elnököt, és direkt provokálták ki a veszekedést). A tisztviselő ezzel szemben azt mondta: a találkozó megszervezésekor a Fehér Ház igyekezett pozitív légkört teremteni – amit az is jelzett, hogy Donald Trump egy nappal korábban, a brit kormányfővel közös sajtótájékoztatóján letagadta azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben diktátornak nevezte Zelenszkijt.

The New York Times: a katonai kiképzésnek, a hírszerzési segítségnyújtásnak is vége lehet

Mindeközben a The New York Times-hoz is eljutott néhány információ Donald Trump kormányának terveiről, amelyek azt sejtetik, hogy nemcsak a fegyverszállítások leállítását fontolgatják a republikánus vezetők.

A lap ugyanis azt írta, hogy a katonai támogatások mellett a közvetett segítség egyéb formáit – például a hírszerzési információk megosztását, az ukrán katonák és pilóták kiképzését – is megszüntetheti az amerikai fél. A The New York Times-nak egy kormánytisztviselő beszélt erről, aki azt mondta: Joe Biden kormánya geopolitikai szempontból létfontosságúnak tartotta Kijev támogatását, Donald Trump viszont sokkal inkább a nyomásgyakorlás eszközeként tekint az Ukrajnának nyújtott segítségre.

A hírszerzési információk megvonása azért is jelenthetne súlyos csapást Ukrajnának, mert az ukrán hadsereg távolsági csapásait ezek is nagyban segíthették a három év zajló háborúban. A kiképzés terén pedig szintén olyan szaktudást adtak át az ukrán katonáknak az amerikaiak, amelyet máshonnan nehezen lehetne megszerezni.

Kiemelt kép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij veszekedése a Fehér Házban pénteken, feburár 28-án. Forrás: Andrew Harnik/Getty Images.