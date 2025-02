Emelkednek a tétek: Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna egy fityinget sem fog fizetni Trumpnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda délután közölte: nem írja alá az amerikaiakkal kötendő és az ukrajnai ritkaföldfémeket érintő megállapodást, ha azok nem adnak kellő biztonsági garanciákat Ukrajnának. Eközben azt is állította: ha meg is kötik az alkut, Ukrajna akkor sem fog visszafizetni Trump kormányának semmit azok után a katonai segélyek után, amelyeket Washingtontól kapott az elmúlt években. Mindez nem sokkal azután történt, hogy kedd este körvonalazódott az alku napon belül történő nyélbe ütése. Zelenszkijen kívül Denisz Smihal ukrán miniszterelnök is ugyanerről beszélt egy sajtótájékoztatón – bár ő azt emelte ki, hogy a szerződés mostani tervezetében már esik szó a biztonsági garanciákról is. Az ukrán sajtóban pedig ezzel párhuzamosan ki is szivárgott a megállapodási tervezett „végleges” verziójának teljes szövege, amelyet szintén ismertetünk.

Mint írtuk, a külföldi sajtóban a minap látott napvilágot több értesülés, amelyek szerint Ukrajna és az Egyesült Államok közt megállapodás született az ásványkincsekről. Most azonban úgy tűnik, hogy mégsem ennyire egyszerű a helyzet. Kapcsolódó tartalom Megegyezett Kijev és Washington az ukrán ásványkincsekről A megállapodás szerint Ukrajna létrehoz egy alapot, amelybe az állami tulajdonban lévő ásványkincsek eladásából származó bevételek 50 százalékát fizeti majd be. A BBC szerint ugyanis Volodimir Zelenszkij egy szerda délutáni sajtótájékoztatón közölte: azt reméli, hogy az amerikaiakkal kötendő ásványkincs-megállapodás „további megállapodásokhoz vezethet” a jövőben, de hozzátette: még nem állapodtak meg azokról a biztonsági garanciákról, amelyeket az Egyesült Államok nyújtana az ukrajnai ritkaföldfémekről származó haszonért cserébe. Zelenszkij azt mondta, hogy a megállapodást inkább egy „keretszerződés” lenne, és utalt arra, hogy létrehoznának egy közös befektetési alapot, amelybe Ukrajna természeti erőforrásokból származó bevételeinek 50 százalékát fizetnék be (de ezen a ponton a BBC szerint megjegyezte azt is, hogy „túl korai lenne a pénzről beszélni”). Hozzátette: csapata nyomást gyakorolt az amerikaiakra azért, hogy egy, a biztonsági garanciák támogatására vonatkozó kitételt is foglaljanak bele a szerződésbe – bár elmondása szerint még semmiféle konkrétumról nem született döntés e téren. „Szerettem volna egy mondatot az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról, és fontos, hogy ez benne legyen” – tette hozzá. Zelenszkij leszögezte: egy fityinget sem fizetnek vissza az utóbbi évek katonai segélyei után Az államfő ezt követően tért ki Donald Trump nemrég bejelentett követelésére. Az Egyesült Államok elnöke előzőleg közölte: Ukrajnának vissza kell fizetnie az Egyesült Államok által az utóbbi években nyújtott, sokmilliárd dollár értékű katonai segélyt. Az ukrán elnök erre most azt mondta: a ritkaföldfémeket érintő megállapodás értelmében Ukrajna még csak „10 centet” sem fog visszafizetni az Egyesült Államoknak. Zelenszkij hozzátett: ha pénteken ellátogat a Fehér Házba, akkor „nagyon nyíltan” meg fogja kérdezni Trumpot, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja-e Ukrajnát, avagy sem. Arra a kérdésre pedig, hogy ellehetetlenítené-e a megállapodást akkor, ha nem kapná meg a biztonsági garanciákat, azt mondta: A BBC megkérdezte Zelenszkijt, hogy kilépne-e a megállapodásból, ha Trump nem nyújtaná a kívánt biztonsági garanciákat, amire azt válaszolta: „Szeretném megtalálni a NATO-hoz vezető utat, vagy valami hasonlót. Ha nem kapunk biztonsági garanciákat, nem lesz tűzszünet, semmi sem fog működni, semmi”. A sajtótájékoztató későbbi részén viszont Zelenszkij már egy kicsit fogalmazott, mondván: számára a fő kérdés az, hogy az Egyesült Államok folytassa Ukrajna segélyezését, és ebből a szempontból tekinti csak egy keretmegállapodásnak, „csak a kezdetnek” az ásványkincsekről szóló alkut. „A siker a Trump elnökkel folytatott beszélgetésünkön fog múlni” – jegyezte meg, miközben arra is utalt, hogy nemcsak a mostani, hanem az összes jövőbeli kétoldalú megállapodás esetén el fogják várni, hogy biztonsági garanciák kapcsolódjanak hozzájuk. Az ukrán kormányfő is megszólalt – egy ponton kicsit mást mondott, mint Zelenszkij Kijev nem írja alá a megállapodást ásványkincseiről az Egyesült Államokkal anélkül, hogy azt összekötnék az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal – jelentette ki Denisz Smihal ukrán kormányfő egy szerdai tévéműsorban az MTI szerint, nem sokkal Zelenszkij nyilatkozata után. Az ukrán kormányfő azonban – Zelenszkijjel ellentétben – azt mondta, hogy: a megállapodástervezetben most már van egy olyan pont, amelyben szóba kerülnek a biztonsági garanciák is. Kifejtette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok elkészítette a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás tervezetét, és ez egy előzetes megállapodást tartalmaz, miszerint a jövőben létrehoznak egy olyan befektetési alapot, amely Ukrajna helyreállítását fogja elősegíteni. „A 10. pont azt mondja ki, hogy ez és az alapról szóló megállapodás szerves elemei a két- és többoldalú megállapodások architektúrájának, amelyek konkrét lépéseket tartalmaznak a tartós béke megteremtésére és a gazdaságilag biztonságos fenntarthatóságának megerősítésére” – tette hozzá Smihal az MTI tudósítása szerint. Az ukrán miniszterelnök közölte, hogy a kormány szerdai ülésén vitatják meg az Egyesült Államokkal aláírandó megállapodás tartalmát. „Semmilyen megállapodás aláírását nem vesszük fontolóra biztonsági garanciák nélkül. Sem Ukrajna elnöke, sem Ukrajna kormánya nem fogja a megállapodást és annak aláírását az Ukrajnára vonatkozó biztonsági garanciáktól elkülönítve figyelembe venni” – hangsúlyozta Smihal. Eközben több ukrán laphoz is eljutott a „végleges” tervezet szövege – ez áll benne A fenti fejleményekkel egy időben több ukrán lap – köztük a Jevropejszka Pravda és a The Kyiv Independent – is közölte, hogy birtokukba került az egyezség tervezetének véglegesnek szánt változata, és publikálták is a teljes szöveget. Ezzel kapcsolatban rögtön szembetűnő, hogy miközben a hazai és külföldi sajtóban gyakran „ásványkincs-megállapodásként” emlegetik az alkut, az egyezség címe az lett: „Kétoldalú megállapodás az Újjáépítési Befektetési Alap feltételeinek megállapításáról.” Az egyezség preambulumában szó esik arról, hogy az Egyesült Államok az invázió 2022-es kezdete óta jelentős katonai támogatást nyújtott Ukrajnának, és hogy a szerződő felek „tartós békét kívánnak Ukrajnában, valamint tartós partnerséget a két nép és kormány között”. De írtak benne arról is, hogy Ukrajna a 90-es években „a világ harmadik legnagyobb nukleáris fegyverarzenáljáról való önkéntes lemondással” jelentős lépést tett „a nemzetközi béke és biztonság megerősítéséhez”. Valamint leszögezték: mindkét fél biztosítani kívánja, hogy „azok az államok és más személyek, amelyek a konfliktus során Ukrajnával szemben ellenségesen viselkedtek, ne szerezzenek hasznot Ukrajna tartós békét követő újjáépítéséből.” Ezt követően valamelyest részletezték az alap működési feltételeit. A tervezet második pontjában térnek ki arra, hogy az Újjáépítési Befektetési Alap azokból a bevételekből fog működni, amelyek a „közvetlenül vagy közvetett módon” az ukrán kormány tulajdonában lévő, „releváns” természeti erőforrások értékesítéséből származnak. A harmadik pontban pedig kimondják azt, hogy az alapba befizetett hozzájárulásokat legalább évente újra befektetik Ukrajnában Ukrajna biztonságának, védelmének és jólétének előmozdítása érdekében – de hogy pontosan milyen formában, azt már csak egy későbbi megállapodásban fogják meghatározni. Leszögezték azt is, hogy az Egyesült Államok kormánya „hosszú távú pénzügyi elkötelezettséget vállal a stabil és gazdaságilag virágzó Ukrajna fejlődése mellett”. A megállapodás tizedik pontjában – amelyre Denisz Smihal is felhívta a figyelmet – konkrétan arról esik szó, hogy a megállapodás, és az Újjáépítési Befektetési Alapról születendő későbbi megegyezés további alkuk, konkrétan „két- és többoldalú megállapodások struktúrájának szerves részét” fogja képezni, valamint „azoknak a konkrét lépéseknek, amelyeket a tartós béke megteremtése és a gazdasági biztonsági ellenálló képességének megerősítése érdekében tesznek”. Mindehhez annyit tettek még hozzá: „Az Amerikai Egyesült Államok kormánya támogatja Ukrajna erőfeszítéseit a tartós béke megteremtéséhez szükséges biztonsági garanciák megszerzésében. A résztvevők törekedni fognak arra, hogy meghatározzák a kölcsönös befektetések védelméhez szükséges lépéseket, az alapmegállapodásban meghatározottak szerint.” A tizedik pont után pedig már csak egy utolsó pont van, ami arról szól, hogy a felek vállalják, hogy tartják magukat az előzőleg írtakhoz, és megkezdik annak a későbbi megállapodásnak a kidolgozását, amelyet pár bekezdéssel fentebb említettünk (és még lentebb is fogunk). Összegzés: ebben valójában semmi kézzelfogható nincs, sem amerikai, sem ukrán részről Mindezek után válik érthetővé az, hogy az ukrán elnök és az ukrán miniszterelnök miért úgy kommunikálhattak, ahogy: a tervezet szövegében (ha és amennyiben elfogadjuk, hogy tényleg ez lesz a végleges változat) mindössze elvi kötelezettségvállalások vannak rögzítve, nagyon kevés benne a konkrétum. A fentiek alapján az Egyesült Államok ebben a megállapodásban semmilyen konkrét vállalást nem tesz Ukrajna biztonságpolitikájával kapcsolatban – miközben Ukrajna is pusztán annyiba mehet bele egyelőre, hogy létrehoznak egy közös amerikai-ukrán befektetési alapot, amelyből Ukrajna újjáépítését kell majd finanszírozni. De ezzel az egyezséggel önmagában még semmilyen természeti erőforrást/abból származó jövedelmet nem adnak át az amerikaiaknak, és az sem igazán látszik még a szövegből, hogy ez az egész anyagilag milyen formában hozhat majd anyagi hasznot Trump kormányának (ukrán sajtóinformációk szerint a korábbi változatokban még szerepelt volna az az 500 milliárd dollár is, amelyet Donald Trump követelt a katonai segélyekért cserébe, de ezt azóta ejtették. Emellett a korábbi verziók szerint állítólag a befektetési alap is 100 százalékosan amerikai ellenőrzés alatt működött volna, miközben a mostani megállapodás szerint Ukrajna és az Egyesült Államok közösen irányíthatják azt és dönthetnek a működéséről). A Jevropejszka Pravda szintén felhívta a figyelmet több fontos dologra az egyezséggel kapcsolatban. Mint írták: A dokumentumot olyan formában fogalmazták át, hogy nem lesz szükség az ukrán parlament általi ratifikálására (Zelenszkij ugyanis korábban arra hivatkozott: nincs felhatalmazása arra, hogy egyoldalúan, a parlament beleegyezése nélkül jóváhagyja az alkut).

A lap szintén azt írta: Ukrajna legfőbb jogi kötelezettsége az alku értelmében annyi lesz, hogy megkezdje a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal arról a részletesebb megállapodásról, amely az Újjáépítési Befektetési Alap tevékenységét szabályozza majd.

Az ukrán tárgyalócsoportnak állításuk szerint az elmúlt napokban sikerült jelentős változtatnia a dokumentum hangvételén a korábbi amerikai javaslatokhoz képest, és a jelenlegi változat sokkal kedvezőbb az eddigieknél Ukrajnának.

A lap végül megjegyezte: forrásaik szerint potenciálisan kisebb változtatásokra még lesz lehetőség a szövegben (ez különösen az aláírók nevének cseréére: a tervezetnél ugyanis még Scott Bessent amerikai, valamint Julija Szvidorenko ukrán pénzügyminiszter nevei szerepelnek a szignóknál. Ezt valószínűleg fel fogják cserélni a két elnök nevére), de a főbb rendelkezések már nem fognak módosulni. A The Kyiv Independent pedig azt tette hozzá, hogy a fenti egyezséget rögtön követheti majd az Újjáépítési Befektetési Alapról szóló megállapodás, amely részletesebben meghatározza annak működési feltételeit (egy ilyen kitétel valóban szerepel is a tervezet szövegében). Itt azonban jön egy újabb csavar: a lap szerint ugyanis az utóbbi megállapodást már ratifikálnia kell majd az ukrán parlamentnek is – amire viszont semmi garancia nincs, hogy egyhamar meg is történik. Erre egyébként Zelenszkij is felhívta a figyelmet utóbb, a már említett sajtótájékoztató későbbi részében. Az igazán érdekes kérdés tehát az lesz, hogy az ezt követő megállapodásban mit fognak rögzíteni – ez esetleg már pénteken kiderülhet, amikor az ukrán elnök találkozik Donald Trumppal. Az előzményeket is figyelembe véve azonban nincs kizárva, hogy itt még folytatódni fog a diplomáciai csörte az ukrán és amerikai vezetés közt. Kapcsolódó tartalom Teljes a káosz Ukrajna és az Egyesült Államok között, miközben a felek egy történelmi megállapodásra készülnek Eredetileg úgy tűnt, hogy az ukrán elnököt gyakorlatilag belezsarolták az egyezménybe. De lehet, hogy mégsem eszik olyan forrón a kását. Donald Trump pénteken várja az ukrán elnököt Trump számára elfogadható lenne az ukrán elnök pénteki látogatása Washingtonban, hogy aláírják az amerikai–ukrán gazdasági partnerségről szóló megállapodást – írja az MTI. Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozik a párizsi elnöki rezidenciáról, az Elysée-palotából 2024. december 7-én, miután megbeszélést folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel és Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel. Trump és Zelenszkij az öt éve tűzvész áldozatává vált Notre-Dame-székesegyház újranyitása alkalmából rendezett ünnepségre érkezett akkor a francia fővárosba. Forrás: MTI/EPA/Mohamed Badra.