Jön az újabb amerikai-orosz csúcstalálkozó, bejelentették a részleteket

A következő két hétben sor kerül az Egyesült Államok és Oroszország következő találkozójára, azt követően, hogy a felek ezen a héten Szaúd-Arábiában vitattak meg számos kérdést, köztük az ukrajnai háború ügyét is. Az újabb egyeztetés részleteiről Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes beszélt egy interjúban.

Rjabkov a RIA Novosztyi orosz álami hírügynökségnek adott interjújában közölte: a felek közt „elvi megállapodás” született arról,hogy átbeszélik a problémás ügyeket, és jelezték az amerikaiak felé, hogy a maguk részéről „ezt a munkát a lehető leggyorsabban” megkezdik. Mint mondta, megállapodás született arról is, hogy a miniszterhelyettesi szintű megbeszélések előtt tartanak egy olyan találkozót is, amelyen az érintett amerikai és orosz tárcák egyes részlegeinek vezetői vesznek részt.

„Az ő találkozójukra pedig a következő két hétben kerülhet sor”

– közölte Szergej Rjakkov. Mint mondta, a találkozóra ismét egy harmadik országban kerül sor, de a konkrét helyszín még egyeztetés alatt áll.

A külügyminiszter-helyettes azt is hozzáfűzte, hogy az előző, rijádi találkozón ismertették a problémákkal kapcsolatos álláspontjukat. „Az amerikaiak jelenleg mérlegelik ezeket. Tovább fogjuk pontosítani őket, beleértve azt is, hogy – amennyiben szükséges –, javaslataink egyes részleteit írásban is átadjuk nekik a könnyebb feldolgozás érdekében” – fogalmazott az orosz tisztviselő.

Az előző találkozón a felek több dologban is megállapodtak, köztük abban is, hogy megteremtik a kétoldalú együttműködés teljes körű újraindításának feltételeit, megszüntetik a nagykövetségek munkájára vonatkozó korlátozásokat, és elindítják az ukrajnai konfliktus megoldásának folyamatát.

Kiemelt kép: Rijád, 2025. február 18. Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b2) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j) tárgyal az ukrajnai háború lezárásának lehetõségeirõl a szaúdi fõvárosban. Mellettük Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti ügyekben illetékes megbízottja (b), Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó (b3), Moszaad bin Mohammad al-Aiban szaúdi nemzetbiztonsági tanácsadó (k, jobbra), Fejszál bin Farhán asz-Szaúd herceg, szaúd-arábiai külügyminiszter (k, balra) és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. MTI/AP/Reuters pool/Evelyn Hockstein.