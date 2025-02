Orbán Viktor Tucker Carlsonnak: Ez a háború nem Ukrajnáról szól, hanem a NATO bővítéséről

A magyar miniszterelnök Tucker Carlson amerikai műsorvezetővel beszélgetett még csütörtökön, az adást pénteken tették közzé. Az interjúban szóba került többek közt az ukrajnai háború, Donald Trump elnöksége és a NATO is.

A több mint egy órás interjú elején Orbán Viktor arról beszélt az Index szemléje szerint, hogy Magyarország eddig egy liberális ellenszélben tette a dolgát, amikor küzdött a migráció megállítása és a hagyományos értékek megőrzése érdekében. Donald Trump visszatérésével azonban úgy érzi, hogy őt igazolta az idő.

„Megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Ezért úgy gondolom, hogy mi egyfajta hősük vagyunk” – fogalmazott a kormányfő. Később szóba került az európai gazdasági helyzete is, amelyről azt mondta: ennek a motorja mindig is Németország volt, amely most szenved, ezt pedig a többi ország is megérzi. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára, és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni. Azonban a háború miatt ez felborult – tette hozzá.

Tucker Carlson arról is kérdezte Orbán Viktort: mit szól azokhoz a vádakhoz, miszerint ő Vlagyimir Putyin orosz elnök bábja.

„Az a dolgom, hogy a nemzetemet szolgáljam. Másodszor, vannak emlékeink az oroszokkal, amelyek nem hasonlítanak a mézes hetekre. Az oroszok mindig betartották a szavukat, amikor Putyinnal bármiben megegyeztünk, ez az én részemről is így volt. Ezért az én hozzáállásom az oroszokhoz nem olyan negatív és őrült, mint sok nyugati vezetőé jelenleg. És az én álláspontom az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban mindig az, ez a háború nem Ukrajnáról szól. Ennek a háborúnak a stratégiai oka a NATO bővítése”

– mondta a miniszterelnök.

Később arról is beszélt: Magyarország volt az első állam, amely az EU háborúba való belépését ellenezte, és amely végig a béke pártján állt. Szlovákia később tért át erre az álláspontra, de sokáig csak Magyarország, Szlovákia és a Vatikán állt a béke pártján. Most viszont, hogy Donald Trump újfent hatalomra lépett, már az Amerikai Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi.

Az interjú végén Tucker Carlson szóba hozta azt is, hogy Orbán Viktor Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Erre kormányfő úgy reagált: van egy másik, szerinte sokkal fontosabb rekordja is, miszerint 16 évig az ellenzékben volt.

A teljes interjú itt megtekinthető:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a brüsszeli Közmédia Központban 2024. december 20-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán.