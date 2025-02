Budapest után újabb lehetséges helyszínekkel bővült Trump és Putyin csúcstalálkozója

Budapest mellett újabb országok kerültek fel a Trump–Putyin-csúcstalálkozó lehetséges helyszínei közé. Orosz források szerint Szaúd-Arábia, és az Egyesült Arab Emírségek is jó eséllyel készíthetik elő a tárgyalásokat. A két ország mellett érvként szól, hogy az utóbbi években Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is jó kapcsolatot alakított ki a közel-keleti régió vezetőivel. A helyszín kiválasztását befolyásolhatja a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa, amelyet háborús bűnök miatt az orosz elnök ellen adtak ki.

Donald Trump már elnökválasztási kampánya alatt is többször kijelentette, hogy január 20-i hivatalba lépése után a lehető leghamarabb véget vet az orosz–ukrán háborúnak. Az amerikai elnök az 55. davosi Világgazdasági Fórumon arról számolt be, hogy a tárgyalások előkészítése reménykeltően halad, Ukrajna pedig készen áll a megegyezésre. Vlagyimir Dzsabarov magas rangú orosz politikus január elején ideális helyszínként említette Budapestet a Trump–Putyin-találkozó megrendezéséhez.

A Reutersnek nemrég két orosz forrás is megerősítette, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is az esélyes országok között szerepel. Úgy tudják, hogy a magas rangú orosz tisztségviselők az elmúlt hetekben mindkét helyszínre ellátogattak. A portál értesülését egyik fél sem erősítette meg, ugyanakkor megjegyezték, hogy az elmúlt években Trump és Putyin is jó kapcsolatot alakított ki Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel.

Fjodor Lukjanov orosz elemző szerint Trumpnak és Putyinnak nem sok lehetősége maradt a helyszín kiválasztásában. Mint mondta, szinte az egész Nyugat Ukrajna oldalán áll, így ezúttal a tárgyalások lebonyolításában népszerű Helsinki, Genf, és Bécs sem lesz ideális helyszín a Trump–Putyin-találkozóra.

A magyarországi csúcstalálkozó hírére Svájc és Szerbia önként ajánlotta fel a találkozó megrendezését. Nicolas Bideau, a svájci külügyminisztérium kommunikációs vezetője szerint a törvények alapján kötelességük lenne letartóztatni Putyint, de a béketárgyalások esetén ettől eltekintenének. Alekszandar Vucsics szerb elnök pedig kifejezetten alkalmas helyszínnek tartja Belgrádot, mivel véleménye szerint Szerbiában mindkét politikus népszerű – írja az Euronews.

Keith Kellog, az amerikai elnök ukrajnai és oroszországi különmegbízottja szerint Donald Trump célul tűzte ki, hogy a beiktatása után száz napon belül lezárja a csaknem három éve tartó orosz–ukrán háborút. A tervek szerint április végéig így Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek közös nevezőre kellene jutnia.

(Kiemelt kép: MTI/EPA)