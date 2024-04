Míg Macron megfelelő atomarzenálról beszélt, addig a lengyel külügyminiszter veszélyes dologra venné rá a németeket

A nukleáris fegyvereket is magába foglaló európai védelmi politikáról nyitna vitát a francia elnök. Emmanuel Macron erről egy lapinterjúban beszélt. Ebben elmondta, hogy szerinte csak egy megfelelő atomarzenállal lehet elrettenteni Oroszországot egy esetleges, Európát sújtó csapástól. Emmanuel Macron korábban már azt is felvetette, hogy nyugati katonákat kellene küldeni Ukrajnába, hogy harcoljanak az oroszokkal.

Februárban hangzott el Emmanuel Macron sokszor idézett kijelentése a nyugati katonák Ukrajnába küldéséről. A francia elnök szavai egyre inkább beigazolódni látszanak, az Egyesült Államok például rövidesen katonákat küld Ukrajnába, bár nem harcolni, hanem végigkísérni a napokban jóváhagyott fegyverszállítások útját.

Emmanuel Macron most ismét olyan kijelentést tett, ami az orosz-ukrán háború továbbterjedése felé mutat. A francia elnök ugyanis azt mondta egy szombati lapinterjúban, hogy kész vitát nyitni a nukleáris fegyvereket is magában foglaló európai védelmi politikáról.

Úgy fogalmazott, országa készen áll arra, hogy jobban hozzájáruljon Európa védelméhez. Azt is közölte, Franciaországnak az a doktrínája, hogy akkor lehet atomfegyvereket bevetni, ha fenyegetik létfontosságú érdekeiket.

Atomfegyvereket utoljára a második világháborúban vetettek be – a Hirosimára és Nagaszakira ledobott bombák több mint százezer ember életét oltották ki. Akkor még az Egyesült Államok volt az egyedüli nagyhatalom, aminek volt ilyen fegyvere, az ukrajnai háború kezdete óta azonban Oroszország is egyre többször jelzi, hogy a nemzetközi konfliktus akár a nukleáris fegyverek bevetéséig is eldurvulhat.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter néhány napja arról beszélt, hogy lépéseivel az atomfegyverrel rendelkező nyugati szövetségesek, vagyis az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország az atomháborút kockáztatják.

„Az Egyesült Államok és szövetségesei még mindig hisznek abban, hogy legyőzhetik Oroszországot, és már a közvetlen katonai összecsapást kockáztatják az atomhatalmak között. Ennek azonban katasztrofális következményei lehetnek” – hangsúlyozta az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mondatai azért sem alaptalanok, mert Andrzej Duda lengyel elnök nemrég egy lapinterjúban kijelentette, Varsó kész atomfegyvert fogadni, ha a NATO úgy dönt, ezzel erősítené meg keleti szárnyát. A lengyel külügyminiszter pedig már a német vezetést is rávenné, hogy vállaljon nagyobb szerepet a fegyverküldésben.

Kitörhet a harmadik világháború: követelik a Taurus átadását Ukrajnának – erre hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A lap arról ír, hogy már nemcsak az amerikai vezetés, hanem Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is meggyőzné Olaf Scholz német kancellárt, hogy adjon Taurus robotrepülőgépeket Ukrajnának.

A berlini vezetés eddig elzárkózott ettől, elsősorban azért, mert a fegyverek irányításához német katonákat kellene Ukrajnába küldeni.

A magyar kormány álláspontja továbbra is egyértelmű, azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, hogy elkerüljük a világháborút, vagy akár az atomháborút. A CPAC Hungary konzervatív rendezvényen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M1-nek azt hangsúlyozta, hogy a fegyverszállítás nem jelent megoldást a háborúra.

A honvédelmi miniszter leszögezte, a magyar kormány minden lehetséges fórumon elmondja, hogy tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség, és a fegyverszállításokat támogató nyugati vezetőknek is ezt kellene szorgalmazniuk.

