Washington után Zelenszkij Oslóba érkezett, ahol találkozik a skandináv országok vezetőivel

Előre be nem jelentett látogatásra Oslóba érkezett szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, részt vesz a skandináv országokat tömörítő Északi Tanács csúcstalálkozóján is – jelentette be Zelenszkij a közösségi oldalán és Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök.

Zelenszkij Washingtonból érkezett a norvég fővárosba, miután az amerikai fővárosban Joe Biden elnökkel tárgyalt. Oslóban a norvég, svéd, finn, dán és izlandi állam-, illetve kormányfőket tömörítő Északi Tanács csúcstalálkozójának vendége lesz. A csúcson elsősorban a védelmi- és biztonságpolitikában folytatandó együttműködésről lesz szó. Az ukrán elnökkel kétoldalú találkozókat is terveznek, melyeken egyebek mellett az Ukrajnának nyújtandó további támogatásról fognak tárgyalni. A norvég királyi ház bejelentése szerint Zelenszkijt V. Harald király is audiencián fogadja. Kapcsolódó tartalom Biden fogadta Zelenszkijt: az amerikai elnök újabb katonai támogatást jelentett be, de nincs előrelépés a segélyezésről Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A skandináv országok katonai eszközökkel és segélyszállítmányokkal is támogatják Ukrajnát az Oroszország indította háborúban. Zelenszkij augusztusban Koppenhágába utazott, hogy megköszönje Dániának hosszú ideje nyújtott segítségét és az F-16-os vadászgépek küldésére tett ígéretét. Norvégiába elnökként most látogatott először.