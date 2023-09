Brexit – Theresa May: A keményvonalasok mindkét oldalon a kilépési egyezmény megtorpedózására törekedtek

Theresa May volt brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről általa elért egyezmény jobb lett volna, mint az utódja, Boris Johnson által kötött megállapodás, de a kilépést pártoló és a bennmaradásra törekvő tábor keményvonalasai egyaránt az ő egyezségének megtorpedózására törekedtek.

May 2019 júniusában távozott a kormányzó brit Konzervatív Párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből.

Lemondásának közvetlen előzményeként a londoni alsóház egymás után háromszor visszautasította a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval May kormánya által 2018 novemberében elért 585 oldalas megállapodást és a hozzá kapcsolódó, 26 oldalas politikai nyilatkozatot, amely az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni viszonyrendszerét körvonalazta volna.

Utódja, Boris Johnson új egyezményt kötött az EU-val, és az Egyesült Királyság 2020. január 31-én e megállapodás alapján lépett ki az Európai Unióból.

Ezt az 1260 oldalas megállapodást – amely szabadkereskedelmi szerződést is tartalmaz – az utolsó pillanatban, a brit EU-tagság megszűnése utáni tizenegy havi átmeneti időszak lejárta előtt egy nappal, 2020. december 30-án sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban.

Ha a brit parlament ezt az egyezményt is elvetette volna, az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lépett volna ki az EU-ból, és ez vámok azonnali megjelenését jelentette volna a kétoldalú kereskedelemben.

A brit EU-tagságról hét éve, 2016. június 23-án rendezett népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.

Theresa May, akinek hamarosan könyve jelenik meg a kormányon eltöltött éveiről, a BBC közszolgálati rádió szerdai politikai magazinműsorában kijelentette: olyan kilépési egyezményt kívánt elérni az EU-val – és véleménye szerint ez sikerült is -, amely tükrözi a választók azon 48 százalékának aggályait is, akik a bennmaradásra voksoltak.

Azonban az egyezmény parlamenti elfogadtatásának folyamata során a Brexit-tábor keményvonalasai, valamint a bennmaradást pártoló irányzat ugyancsak keményvonalas szószólói – akik újabb népszavazást akartak – egyre nagyobb igyekezettel próbálták megtalálni a módját a kilépési egyezmény megtorpedózásának – fogalmazott a BBC-interjúban Theresa May.

A volt konzervatív párti kormányfő szerint az ő megállapodása jobb lett volna, mint az, amelynek alapján az Egyesült Királyság végül kilépett az EU-ból, ugyanis az eredeti egyezménnyel – jóllehet egyik oldal akaratát sem teljesítette volna száz százalékig – az ország összességében jobban járt volna.

Theresa May kijelentette: egyebek mellett azért nem támogatta az újabb EU-népszavazás kiírását, mert korábban más EU-országokban is tartottak referendumokat integrációs kérdésekről, ám ha a politikusoknak nem tetszett az eredmény, rendszerint megismételtették a voksolást. Ez azonban „leereszkedő, atyáskodó politikusi magatartás” – fogalmazott a volt miniszterelnök.