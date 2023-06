Forradalmi bioüzemanyag-kísérlet segítheti a hajótársaságok energetikai átállását

A Royal Caribbean Group új iparági mérföldkövet állít fel az alternatív üzemanyag-felhasználás terén, hiszen két hajója, a Celebrity Cruises Celebrity Apex és a Royal Caribbean International Symphony of the Seas Európában üzemanyagszükségletük egy részét egy szezonon át fenntartható bioüzemanyaggal fedezik. Ez a mérföldkőnek számító próbaút olyan tapasztalatokat hozhat, amelyek létfontosságúak az iparág alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos fejlesztéseihez.

A tesztüzem alatt a Celebrity Apex a rotterdami kikötőből, a Symphony of the Seas pedig a barcelonai kikötőből indul, olyan bioüzemanyag-keveréket használva, amely csökkenti a hajók szén-dioxid-kibocsátását. A bioüzemanyag-keveréket megújuló nyersanyagok, például olajok és zsírok tisztításával és fűtőolajjal vegyítésével állítják elő. Ezzel tisztább és fenntarthatóbb, alternatív üzemanyagot hoznak létre.

„A fényes jövőt szem előtt tartva elköteleztük magunkat az innováció mellett, hogy a felhőtlen nyaralás-élményt mostantól fenntarthatóan szolgáltassuk vendégeink számára. A bioüzemanyagok egyre fontosabb szerepet játszanak nem csak a saját, hanem az egész ágazat szén-dioxid-mentesítési céljainak elérésében rövid- és középtávon is. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy továbbra is az élmezőnyben járunk a szektor fejlesztésében. Mindannyiunk számára fontos feladat, hogy megőrizzük az óceánok élővilágát” – mondta Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnök-vezérigazgatója.

A hajótársaság azt tervezi, hogy idővel egész flottájának üzemanyagigényeit alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású anyagok használatával váltja majd ki. A sikeres teszt után a jövő szezonban már szélesebb körben alkalmaznák a bioüzemanyagokat.

Nem ez az első fenntarthatósági akciójuk

A Royal Caribbean Group alternatív üzemanyag-tesztje nem az első fenntarthatósági törekvés, ami a vállalat nevéhez fűződik. A vállalat több mint 30 éve kezdte meg a szektor ökotudatos reformját. Cruise hajójuk például, a Navigator of the Seas, a világ első olyan cruise hajója, amely megújuló dízelüzemanyaggal indult útnak.

Az energiahatékonyságot, a vízkezelést és a hulladékgazdálkodást javító technológiák mellett a bioüzemanyagok bevezetése is olyan lépés, amely közelebb viszi a vállalatot Destination Net Zero célkitűzéséhez. A vízió szerint 2050-re elérhetik a zéró emissziós célkitűzést is.