Peking válaszintézkedéseket helyezett kilátásba, ha az EU kínai vállalatokat szankcionálna

A kínai külügyi szóvivő hétfőn válaszintézkedéseket helyezett kilátásba, és éles hangon tiltakozott amiatt, hogy az Európai Unió (EU) szankcionálni kívánja azokat a kínai vállalatokat, amelyek üzleti kapcsolatban állnak Oroszországgal.

„Figyelmeztetjük az Európai Uniót, hogy ne induljon el ezen a rossz úton. Ellenkező esetben Kína határozott lépéseket fog tenni, hogy megvédje törvényes jogait és jogos érdekeit” – húzta alá Vang Ven-pin szokásos sajtótájékoztatóján.

Vang arra a Financial Times című lapban megjelent cikkre reagált, amely szerint az Európai Bizottság olyan szankciós javaslatot terjesztett elő, amelyben hét kínai vállalat is érintett. A vállalatok állítólag olyan termékeket szállítottak Oroszországnak, amelyek fegyverek előállításához is felhasználhatók.

Az uniós dokumentumtervezet szerint a szankciókat elektronikai alkatrészek fejlesztésében, gyártásában és szállításában részt vevő harmadik országbeli vállalatokra vetnék ki.

A lap úgy tudja, hogy a hét cég a 3HC Semiconductors, a King-Pai Technology, a Sinno Electronics, a Sigma Technology, az Asia Pacific Links, a Tordan Industry és az Alpha Trading Investments. Valamennyi vállalat félvezetők, chipek és elektronika fejlesztésére szakosodott.

A 27 EU-tagállam a tervek szerint szerdán tárgyal az új szankciós csomag előkészítéséről Brüsszelben.

Pekingben ugyancsak hétfőn jelentették be, hogy Csin Kang kínai külügyminiszter hétfőtől európai körútra indult, amelynek során felkeresi Németországot, Franciaországot és Norvégiát.