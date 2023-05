A határviták rendezésére és a terrorizmus elleni harcra szólított fel az indiai külügyminiszter

Az India és Kína közötti határvita rendezését és a határokon átívelő terrorizmus elleni küzdelmet sürgette pénteken Szubrahmanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszter a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) külügyminisztereinek Goában tartott találkozóján.

Megnyitóbeszédében Dzsaisankar felszólította a résztvevőket, összpontosítsák erejüket a terrorizmus elleni harcra, és aláhúzta: ha erről megfeledkeznek, az biztonsági szempontból végzetes lehet a szervezet számára.

A világszerte dúló válságok nyomán kiderült, hogy megingott a bizalom a globális intézményekben – szögezte le továbbá a tárcavezető, kiemelve a koronavírus-járványra adott, sokak által túl lassúnak és elhibázottnak vélt intézkedéseket és a geopolitikai feszültségek kezelését.

„Így más, alternatív fórumok számára lehetőség nyílt, hogy választ adjanak az ilyen jellegű kihívásokra”

– jelentette ki.

Dzsaisankar emellett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is egyeztetett az ukrajnai háború mellett az Újdelhi és Moszkva közötti együttműködésről és globális kérdésekről.

Bilaval Bhutto pakisztáni külügyminiszter indiai kollégája terrorizmussal kapcsolatos figyelmeztetésére leszögezte: senki nem használhatja a terrorizmust arra, hogy „diplomáciai jópontokat szerezzen”.

„A népeink kollektív biztonsága közös feladatunk”

– fogalmazott a tárcavezető, akit Mumtáz Balocs pakisztáni külügyi szóvivő idézett.

Újdelhi többször azt vetette a szomszédos Pakisztán szemére, hogy támogatja az Indiában működő iszlamista terroristákat. Iszlámábád tagadja ezt.

A The Times of India című indiai napilap megjegyezte, hogy a két tárcavezető nem fogott kezet a találkozó kezdetén. Az SCO-országok külügyminiszterei a nap további részében várhatóan a régiós biztonságról és gazdasági együttműködésről is egyeztetnek.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet egy eurázsiai biztonsági, gazdasági és politikai szervezet, amelyet Oroszország, Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán hozott létre 1996-ban Sanghaji Ötök néven, a nevét 2001-ben változtatta meg.

Hatodik tagként Üzbegisztán csatlakozott a tömörüléshez, majd – 2017-ben -Pakisztán és India lett a teljes jogú tagja. Az SCO szeptemberi csúcstalálkozóján Fehéroroszország, Afganisztán és Mongólia után Iránt is felvették a szervezet megfigyelői státuszú tagjai közé.