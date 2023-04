Szlovén elnök: Fontos a jószomszédi kapcsolat

Nagyon fontos a jószomszédi kapcsolat fenntartása, mindent meg kell tenni azért, hogy a szlovén-magyar kapcsolatok olyan magas szintűek legyenek, mint eddig – mondta Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnök szerdán a Sándor-palotában, miután magyar kollégájával egyeztetett.

A szlovén államfő a Novák Katalin köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón példaértékűnek, kiválónak nevezte a két ország gazdasági együttműködését. A két államfő abban is egyetértett, hogy példaértékű a magyar és a szlovén kisebbség helyzete a két országban.

annak a célnak jelentőségét is, hogy kevésbé függjenek az orosz energiától.

Ugyancsak kitért arra a megállapodásra, amelyet a sajtótájékoztató előtt írtak alá könyvtárak együttműködéséről. Mindkét ország sokat tesz a kapcsolatok megerősítéséért a kultúra területén is – mondta.

Az ukrajnai háborút illetően hangsúlyozta: remélhetőleg mielőbb véget ér a konfliktus. A magyar államfővel együtt anyaként is másként tekintenek a háborúra, és válságos helyzetben a nőkre is hallgatni kell, fontos a női vezetők hangját is meghallani – jelentette ki.

A szlovén elnök arról is beszélt, hogy nincs etnikailag tiszta ország, és minden országban gondoskodni kell az ott élő nemzetiségekről.

mindketten első női vezetőjük az országuknak, ezzel pedig új távlatot nyitottak meg a nők előtt az elérhető célok tekintetében.

A Nyugat-Balkánról azt mondta: Szlovénia sok munkát fektet a kapcsolatépítésbe a régió országaival, hiszen egykor egy országot alkottak.

A szlovén elnök üdvözölte, hogy Magyarország sok erőfeszítést tesz a vízdiplomáciában. Kérdésre megerősítette a családok támogatásának jelentőségét is.

Kiemelt képünk: Novák Katalin köztársasági elnök (emelvényen, j) katonai tiszteltadással fogadja Natasa Pirc Musar szlovén államfőt (emelvényen, b) a Sándor-palota előtti Szent György téren 2023. április 19-én. A szlovén köztársasági elnök mögött férje, Ales Musar. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)