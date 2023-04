Megválasztották a bolgár parlament elnökét

A jobbközép GERB-Demokratikus Erők Szövetsége (SZDSZ) képviselőjét, Rosszen Zseljazkovot választotta meg házelnöknek szerdán a bolgár parlament. A 240 fős parlament 136 képviselője szavazott az 55 éves jogászra.

A házelnökválasztást az egy héttel ezelőtt kialakult patthelyzet miatt kellett szerdán megismételni, mivel akkor, a parlament alakuló ülésén a két jelölt közül, akiknek egyike Zseljazkov volt, egyiknek sem sikerült többséget szereznie.

Rumen Radev államfő most a parlament legnagyobb – 69 képviselővel rendelkező – frakcióját, a GERB-SZDSZ szövetséget bízhatja meg kormányalakítással. Bojko Boriszov, a pártszövetség vezetője korábban felajánlotta a választásokon második helyen végzett, összesen 64 mandátummal rendelkező liberális-konzervatív Folytatjuk a Változást (PP) párt és Demokratikus Bulgária (DB) blokknak, hogy közösen alakítsanak kormányt. A Kiril Petkov volt miniszterelnök vezette PP viszont egy hete nemet mondott a koalícióra.

A házelnökválasztással kapcsolatban a GERB-SZDSZ és a PP-DB közötti tárgyalások a hét végén vezettek eredményre. A megállapodás szerint a parlamenti elnökséget rotációs váltásban töltik majd be: három hónap után a PP-DB képviselője váltja fel Zseljazkovot.

Egyúttal arról is megállapodtak, hogy a parlament igazságügyi bizottságának vezetői posztját is a rotációs elv alapján töltik majd be.

A bolgár parlamentbe bejutott további négy kisebb párt „alkotmányellenesnek” nevezte a csupán a nagy pártszövetségek által elfogadott rotációs megállapodást.