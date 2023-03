Orbán Viktor: A magyar–szerb kapcsolatok a csúcson vannak

Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatást tesz Belgrádban, ahol Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök fogadta szombaton.

A megbeszélés témái között szerepel Szerbia és a Nyugat-Balkán EU-integrációja, a folyamatosan fejlődő magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok, valamint az orosz-ukrán háborúban a tűzszünet és a béketárgyalások elősegítésének lehetőségei.

Orbán Viktor a Twitter-csatornáján megjelent biliárdozós fotókhoz fűzött angol nyelvű üzenetben hozzátette:

After Brussels a breath of fresh air in Belgrade. Hungarian-Serbian relations at an all-time high. Thank you for the game and the friendship, @avucic ! 🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/hLjrulSOYV

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 25, 2023