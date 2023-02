Szijjártó Péter: Brüsszel nem segít az infláció elleni küzdelemben, Brüsszelből újra csak szankciók jönnek

Az Európai Bizottság újabb, tizedik szankciós csomagjának bemutatásával ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel semmilyen segítséget nem nyújt az infláció elleni küzdelemben – közölte a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az európai uniós tagállamok már meg is kezdték az Oroszországgal szembeni újabb büntetőintézkedésekre vonatkozó javaslat tárgyalását szerdán.

„Sajnos ezzel ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelből semmiféle segítséget nem kapunk az inflációval szembeni küzdelmünk sikeréhez. Brüsszelből újra csak szankciók jönnek, amelyekről bebizonyosodott már, hogy nem működnek” – fogalmazott.

„Kilencszer már megpróbálták, kilencszer nem sikerült. Azt hiszem, észszerűen azt a következtetést kellene levonni ebből, hogy akkor ezzel többet nem kellene próbálkozni, de sajnos Brüsszelben nem az észszerű megközelítés uralkodik”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy egyes tagországok képviselői az előző napi vitán több olyan javaslatot tettek, amelyek súlyosan veszélyeztetnék Magyarország energiaellátásának biztonságát.

Erre példaként hozta fel, hogy voltak, akik a Barátság kőolajvezetéken való szállítás ellehetetlenítését, illetve az Oroszországgal folytatott nukleáris együttműködés szigorú korlátozását szorgalmazták.

Aláhúzta: ezen lépésekkel „bizony ismételten a magyar emberekkel fizettetnék meg a háború árát”, és ezért a kormány mindent meg fog tenni ezek megakadályozása érdekében.

„Természetesen mind a kőolajszállításokat, mind pedig a nukleáris együttműködést érintő korlátozási javaslatokat visszautasítjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindezek ne legyenek a következő szankciós csomag részei”

– szögezte le.

A miniszter úgy vélekedett, hogy „háborús lépések és szankciók helyett végre arra lenne szükség, hogy az Európai Unió is a béketeremtésre koncentráljon”, hiszen csak ekként lehet emberéleteket menteni, ezért tűzszünetet kell elrendelni és béketárgyalásokat kell indítani minél előbb.

„A szankciók eddig nem váltak be, nem működnek, a szankciók nem jelentenek segítséget az európai gazdaságnak, nem jelentenek segítséget a béke elérése szempontjából, mégis most Brüsszelből újabb szankciós csomagot kapunk ahelyett, hogy Brüsszel abban segítene, hogy le tudjuk gyűrni az inflációs kihívást, amely most talán a legsúlyosabb kihívás az európai gazdaság előtt” – mondta.