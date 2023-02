Alapjogokért Központ: A magyar és az izraeli jobboldal egymás erős szövetségese

Az Alapjogokért Központ főigazgatója és a Likud külügyi igazgatója egyetért abban, hogy a magyar és izraeli jobboldal egymás erős szövetségese – számolt be a találkozóról a jogi elemző- és kutatóintézet a Facebook-oldalán csütörtökön.

Szánthó Miklós és Eli Vered Hazan budapesti megbeszélésének célja a magyar-izraeli-magyar konzervatív kapcsolatrendszer mélyítése és bővítése volt, mivel – mint az Alapjogokért Központ főigazgatója fogalmazott – „veszélyes törekvéseket tapasztalunk a balliberális oldal részéről az olyan hagyományos értékek ellen, mint a hazaszeretet, a család és a vallási hagyományok tisztelete”.

Kapcsolódó tartalom

A Likud külügyi igazgatója és a központ főigazgatója is úgy vélekedett, hogy további erőfeszítésekre, újabb találkozókra és fórumokra van szükség ahhoz, hogy sikeresen vegyék fel a harcot „a globalista baloldal ideológiai hegemóniájával szemben”.

Az ukrajnai háborúval összefüggésben egyetértettek abban, hogy azonnali fegyverszünetre és a béketárgyalások megkezdésére lenne szükség

– olvasható a központ közösségi oldalán.

A találkozó után a Likud külügyi igazgatója kiemelte: nagyra értékelik, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, és felemeli szavát „a Nyugat-szerte egyre inkább terjedő Izrael-ellenességgel szemben”, ahogy azt is, hogy Magyarország volt az egyik első ország, amely nemrégiben hivatalos kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben.

A bejegyzés szerint Szánthó Miklós és Eli Vered Hazan is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a kifejezetten jó kapcsolathoz hozzájárultak a két ország jobboldali szervezeteinek közösségépítő törekvései, köztük a CPAC Hungary (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) is. Mindez bizonyíték arra, hogy a nemzeti erők képesek nemzetközi szinten is együttműködni – írta az Alapjogokért Központ.