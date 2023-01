Új republikánus elnöke van az amerikai képviselőháznak

Megválasztották az amerikai képviselőház új elnökét: a kaliforniai Kevin McCarthy a Republikánus Párt frakcióvezetőjeként negyedjére indult a házelnöki tisztségért. A mostani voksolást a republikánus párton belüli nézeteltérések árnyékolták be: a több mint négy napig tartó, maratoni szavazáson csak a 15. próbálkozásra sikerült elegendő szavazatot szereznie a jelöltnek. Ilyen több mint 160 éve, az amerikai polgárháború óta nem fordult elő az Egyesült Államokban – hangzott el az M1 Híradóban.

Álló taps és ováció követte azt a pillanatot, amikor Kevin McCarthy-t kikiáltották az amerikai Kongresszus elnökévé. 216 szavazatos többséggel választotta meg új elnökét az amerikai törvényhozás 435 tagú alsóháza.

A voksolás azonban nem az első és nem is a második volt: a kaliforniai képviselőnek csak a 15. próbálkozásra sikerült elegendő szavazatot összegyűjtenie megválasztásához.

Ilyen az amerikai polgárháború óta, 164 éve nem fordult elő, az elnök személyét ugyanis általában már jóval a formalitásnak tekintett voksolás előtt, háttéralkuk során kiválasztják.

Kapcsolódó tartalom

Egyelőre nem teljes ugyanis a harmónia a republikánusok oldalán: bár tízfős többséget élveznek a Házban, feszültség van a párt liberálisabb és konzervatívabb frakciója között, s ez a mostani voksolást is beárnyékolta. Az előbbiekhez húzó kaliforniai Kevin McCarthy ellen ugyanis felsorakozott a konzervatívok mintegy 30 fős csoportja, élükön a floridai Matt Gaetz-cel.

A rebellis képviselő egy ponton odáig ment, hogy Donald Trumpot javasolta házelnöknek: ez nyilvánvaló fricska volt, a korábbi elnök ugyanis nem képviselő, ezért nem is lehet házelnök.

Matt Gaetz korábban úgy érvelt: azért nem támogatják a többségi jelöltet, mert a legfontosabb kérdésekben kiszámíthatatlan.

„Nem leljük örömünket ebben a kellemetlen helyzetben, de ha le akarod csapolni a mocsarat, azt nem a legnagyobb aligátorra bízod! Floridaiként tudom, miről beszélek. Tegnap este ajánlatot tettünk McCarthynak, de visszautasította. Az első negyedévben a képviselői mandátumok időkorlátját javasoltuk – visszautasította. Egy kiegyensúlyozott költségvetést vártunk a republikánus oktatási bizottságtól – visszautasította. El akartuk fogadni a texasi küldöttség által javasolt határrendészeti tervezetet – visszautasította. Nehezen tudunk megbízni McCarthy-ban, hiszen nézetei és álláspontjai gyorsabban változnak, mint a homok a talpunk alatt” – mondta Matt Gaetz republikánus képviselő.

Időközben azonban folytatódtak a háttértárgyalások, és egyre több képviselőt sikerült az egységfrontba vonni.

Kapcsolódó tartalom

A péntek késő éjszaka tartott 14. voksoláson már csak egyetlen szavazat hiányzott a sikeres választáshoz, ekkor a feszültség a tetőfokára hágott.

McCarthy a képviselőház üléstermében, a képviselők és a sajtó szeme láttára, szemtől szembe vonta felelősségre Gaetz-t. Már épp visszaült volna helyére, amikor egy sor szimpatizánsa csatlakozott a vitához, egyiküket párttársainak kellett visszafogni, hogy ne fajuljon ökölharccá a dolog.

Nem sokkal éjfél után azonban, a maratoni szavazás ötödik napján, sikerült egyezségre jutni. Kevin McCarthy első házelnökként tartott sajtótájékoztatóján többek között Donald Trumpnak is megköszönte azt a közvetítő szerepet, amelyet az elmúlt napokban a háttérben magára vállalt.

„Különösen Trump elnöknek szeretnék köszönetet mondani. Senkinek nem szabad kételkednie befolyásában, a kezdetektől mellettem állt. Engem és másokat is felhívott, és ő maga segített az utolsó szavazatok biztosításában. Ő is azt akarja, a pártunk és az országunk érdekében is, hogy felülemelkedjünk nézeteltéréseinken” – fogalmazott Kevin McCarthy, hozzátéve, hogy a mostani konszenzust próbálja fenntartani a törvényhozás további munkájában is.

McCarthy azt is elmondta, hogy az első dolga lesz az adóhatóság költségvetésének megemelésével kapcsolatos törvény beterjesztése, majd figyelmét az inflációra és a határon kialakult migrációs válságra fordítja.

Kiemelt kép: Kevin McCarthy (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)