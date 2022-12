Hollik: Ezek az uniós források járnak nekünk, már rég meg kellett volna kapnunk őket

Magyarország nyert – így értékelte Hollik István a Kossuth Rádióban, hogy az Európai Unió jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ugyanakkor vesztettek azok a politikai erők, amelyek 2010 óta folyamatosan meg akarják büntetni Magyarországot, amiért nemzeti kormánya van. A Kossuthon beszélt egy osztrák újságíró is, aki szerint botrányos és vérlázító, ahogy az Európai Unió megpróbál beavatkozni egy ország jogrendjébe – hangzott el az M1 híradójában.

Magyar szempontból kedvezően alakult az idei utolsó uniós csúcs. Pénteken az EU állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács is megszavazta a magyar helyreállítási tervet, így elhárult a forrásvesztés veszélye, vagyis érkezhetnek az uniós pénzek Magyarországra.

Magyarország tartja a szavát a Brüsszellel kötött megállapodások tekintetében – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója az uniós csúcson. Orbán Balázs azt mondta: a helyreállítási alap, valamint az uniós pénzek felhasználásáról kötött megállapodás megfelel a magyar nemzeti érdeknek. És arra számítanak, hogy azt még idén aláírhatják.

„Mi tartjuk magunkat ehhez a megállapodáshoz. Ez irányban van azokkal a célokkal, amiket idén nyáron, amikor a tárgyalásokat elkezdtük, akkor ezeket megfogalmaztuk. És egyébként, mint minden esetben nekünk az az álláspontunk, hogy Brüsszelnek nem nyomást kell gyakorolnia, hanem nyitottnak kell lennie a más tagállamok felvetéseire is.”

A hazai és az európai balliberálisok híresztelésével ellentétben Magyarország nyert – erről beszélt Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

„Ezek az uniós források Magyarországnak járnak. Ezek nem könyöradományok. Amikor beléptünk az Európia Unióba és megnyitottuk a piacainkat a tőkeerős nyugat-európai cégek számára, akkor egyfajta kompenzálásként Magyarország felzárkózási forrásokhoz jutott. Tehát ezek a pénzek nekünk járnak. Ezt már rég ide kellett volna adni az uniónak. Éppen ezért Magyarország biztosan nyert” – mondta Hollik István.

A kormánypárti politikus ugyanakkor kiemelte: vesztettek azok a politikai erők, amelyek 2010 óta folyamatosan meg akarják büntetni Magyarországot azért, mert annak nemzeti, kereszténydemokrata kormánya van.

Botrányos, hogy csak Magyarországon kezdik el nagyon szigorúan figyelni, hogy ott vajon minden 100 százalékig rendben van-e – nyilatkozta Kossuth Rádiónak a Magyarországgal szembeni uniós fellépésről Andreas Unterberger, a Die Presse és a Wiener Zeitung volt főszerkesztője.

„Sehol máshol nem avatkoznak be ilyen komolyan kívülről egy ország jogrendszerébe, a jogi folyamatok, eljárások rendjébe, mint ez esetben szeretnének, és ez akkor is botrányos és vérlázító, ha a pénzek felének a befagyasztását most feloldották. Szerintem nem lehet az EU-országok közül így, egyet kiragadni, ahol lehet, hogy valóban van korrupció, bár ezt kívülről nehéz megítélni, de közben más országokban, ahol egyértelműen tetten érhető a korrupció azt teljesen figyelmen kívül hagyják. Szerintem ez nem mehet így tovább” – fogalmazott az osztrák újságíró.

Hozzátette: Ha ez az eljárás, akkor máshol is itt lenne az ideje, hogy nyomást gyakoroljanak, reformokat sürgessenek. Példának a hazáját, Ausztriát hozta fel, ahol – szerinte – súlyos méreteket ölt a médiakorrupció.