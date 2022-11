Kamala Harris: Washington „megingathatatlanul” elkötelezett a Fülöp-szigetek védelmében

Az Egyesült Államok „megingathatatlanul” elkötelezett a Fülöp-szigetek védelmében – szögezte le manilai látogatásán Kamala Harris amerikai alelnök, aki hétfőn ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnökkel egyeztetett.

A megbeszélése során Harris leszögezte, Washington kiáll Manila mellett a Dél-Kínai-tengert érintő vitás területi kérdésekben, összhangban a nemzetközi joggal.

„Bármely, a Fülöp-szigeteki hadsereg, hajó vagy repülőgép ellen a tengeren elkövetett támadás esetén életbe lépne a kölcsönös védelemről szóló megállapodás”

– jelentette ki.

A két ország 2014-ben írt alá megállapodást a kölcsönös védelemről, az egyezmény lehetővé teszi az Egyesült Államoknak, hogy védelmi felszerelést telepítsen öt Fülöp-szigeteki támaszpontra, valamint engedélyezi katonai létesítmények építését és üzemeltetését is, melyeket az amerikai katonák mellett a helyi csapatok is használhatnak, és rendelkezik a közös hadgyakorlatok kérdésében is.

Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő azt mondta, Washington több mint 82 millió dollárt szánna a már meglévő bázisok üzemeltetésére és újak létesítésére. Összesen 21 beruházásról lenne szó.

Ifjabb Marcos a maga részéről hangsúlyozta,

országa jövője elképzelhetetlen az Egyesült Államok nélkül,

és figyelmeztetett arra, hogy nagyon fontos a már meglévő kapcsolatok mélyítése és erősítése, mert a Dél-Kínai-tengeren a helyzet nagyon gyorsan változik.

Kapcsolódó tartalom

Kína a nyersanyagokban gazdag, 3,5 millió négyzetkilométernyi Dél-kínai-tenger szinte egészét magának követeli, és katonai célra kiépített több mesterséges szigetet a vitatott területen. A világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának számító tenger egyes részeit azonban a Fülöp-szigetek mellett Vietnam, Malajzia, Brunei és Tajvan is magáénak tartja. Kína azzal támasztja alá saját követelését, hogy 1930 előtt senki nem vitatta a terület fölötti szuverenitását.

Helyszíni beszámolók szerint több tucatnyian tüntettek hétfőn Harris látogatása ellen. A tiltakozók azzal érveltek, ki akarnak maradni az Egyesült Államok és Kína közötti versengésből.

Kiemelt képünk: MTI/EPA