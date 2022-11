Lemondott a japán belügyminiszter

A kormányfő azt mondta, „súlyos felelősséget” érez azért, mert október vége óta már három minisztere mondott le, s hozzátette, hogy hétfőn nevezi meg Terada utódját.

Az NHK japán közszolgálati televízió azt közölte, Teradát várhatóan a korábban külügyminiszteri posztot betöltő Macumoto Takeaki követi a belügyi tárca élén. Az újabb lemondás tovább gyengítheti Kisidát, akinek a támogatottsága a legutóbbi felmérések szerint már így is 30 százalék alá süllyedt.

Japan sacks another minister. Minoru Terada, Minister of Interior, will be the third Cabinet member to resign over scandal in less than a month. https://t.co/WG5dwHtKLY

