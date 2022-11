Orbán Viktor: Az EU eddig csak a magyar határvédelmi költségek egy százalékát térítette meg

Együttműködési megállapodást írt alá a migráció elleni küzdelemről a magyar miniszterelnök a szerb elnökkel és az osztrák kancellárral Belgrádban. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar határőrök idén eddig 250 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország eddig 1,6 milliárd eurót fordított határvédelemre, de az EU ennek csak alig több mint egy százalékát térítette meg – számolt be az M1 Híradója.

Sorsközösségben vagyunk a Szerbekkel – erről beszélt Orbán Viktor Belgrádban, ahol Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral tárgyalt az illegális migráció visszaszorításáról.

A magyar miniszterelnök a találkozó utáni sajtótájékoztatón az M1 kérdésére kifejtette: csak idén már 250 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg a magyar hatóságok majd hozzátette: Magyarország eddig 1,6 milliárd eurót fordított határvédelemre amiből az EU eddig alig több mint egy százalékot térített meg. A hétfői M5-ös autópályán történt lövöldözéssel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta:

világossá kell tenni mindenki számára, hogy illegális módon nem lehet Magyarországra bejutni majd világossá tette: a migrációt nem menedzselni kell – ahogy Brüsszelben szeretnék –, hanem megállítani.

„A mi fejünkben a migráns definitíve szerint illegális. Ha nem illegális, akkor nem migránsnak hívjuk, hanem menekültnek vagy munkavállalónak. De az, aki migráns, az kategorikusan egy illegális határátlépési kísérletre törekvő személy. És ott a kérés, meg az együttérzés, meg a virágcsokor, meg a plüssmaci a határon, az nem segít. Mert törvénytelenséggel szemben a törvény erejénél fogva kell föllépni. Ezért én abban hiszek, hogy az egész világ tudja, különösen a migránsokat kibocsátó országoknak tudniuk kell, hogy itt komoly országokról van szó, Magyarország is egy komoly ország, szabályai vannak, és azokat a szabályokat betartatja, ha kell erővel, az egyetlen lehetséges védekezés a migrációval szemben” – fejtette ki a miniszterelnök a Híradónak.

A találkozón egy egyetértési nyilatkozatot is aláírt a három ország vezetője amelynek értelmében Szerbia, Ausztria és Magyarország kölcsönösen segíti egymást az illegális migráció megfékezésében.

A három ország a jövőben pénzzel, emberi erővel és technikával segíti majd egymást.

A találkozó utáni sajtóértekezleten a vendéglátó Aleksandar Vucic arról beszélt, hogy Szerbia hálás a sok segítségért és mindent megtesz azért, hogy a magyar-szerb határra nehezedő nyomás csökkenjen és az lehetőleg délebbre helyeződjön át.

Karl Nehammer az EU mostani migránspolitikáját bírálta, mondván az egyértelműen sikertelen majd hozzátette ennek a nemműködő mechanizmusnak próbál alternatívát állítani a szerb-magyar-osztrák együttműködés amely erős üzenet Brüsszel felé.

Orbán Viktor pedig arról is beszélt, hogy Magyarország továbbra is sürgeti Szerbia teljes jogú uniós tagságát. A miniszterelnök elmondta: ez nagyban javítana a migrációs helyzeten is.

Kiemelt képen: Orbán Viktor miniszterelnök (j), Aleksandar Vucic szerb elnök (k) és Karl Nehammer osztrák kancellár egyetértési megállapodást írnak alá az együttműködés erősítéséről az illegális migráció elleni küzdelemben Belgrádban, 2022. november 16-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)