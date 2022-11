Magyar származású lesz Vermont állam első női képviselője

Kövesse nálunk percről percre az amerikai félidős választás híreit

Becca Balint eddig a vermonti szenátus elnöke volt, korábban pedagógusként dolgozott. Nagyapját megölték a holokauszt idején. Apja 1957-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokba. Becca Balint már ott született 1968-ban.

Becca Balint has made history in Vermont, becoming the state’s first woman elected to the U.S. House of Representatives. Prior to her win, Vermont had never sent a woman to Congress — they’re the last state in the country to do so. Proud to be on Team @BeccaBalintVT!!! pic.twitter.com/zeUWTLamnE

— Her Bold Move (@herboldmoveUSA) November 9, 2022