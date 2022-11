Donald Trump egykori szóvivője lett Arkansas első női kormányzója

Kövesse nálunk az amerikai félidős választás híreit percről percre

Sanders Chris Jones demokrata párti jelöltet győzte le a hagyományosan republikánus párti államban, ahol a volt elnök továbbra is népszerű.

Az új vezető Mike Huckabee korábbi kormányzó lánya, kampányában pedig azt ígérte, hogy Joe Biden elnöksége és a „radikális baloldal” ellen fog küzdeni. Kedd esti győzelmi beszédében sem Trumpot, sem Bident nem említette.

Congratulations to @SarahHuckabee on becoming the first woman governor in Arkansas’ history.

Your strength in the face of tremendous adversity has been an inspiration to us all. pic.twitter.com/kG0P0tzBgK

— Kari Lake (@KariLake) November 9, 2022