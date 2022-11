Szijjártó: A mai napnak tétje van

A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: a félidős amerikai választásnak nagy jelentősége van a háborús helyzet alakulása és a magyar-amerikai együttműködés jövője szempontjából.

A mai napnak tétje van – hangsúlyozta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: a félidős amerikai választásnak nagy jelentősége van a háborús helyzet alakulása szempontjából és a magyar-amerikai együttműködés jövője szempontjából.

Továbbra is meggyőződésem, hogy ha Donald Trump lenne most is az Amerikai Egyesült Államok elnöke, akkor a keleti szomszédságunkban a háború nem tört volna ki, és tény, hogy amíg Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke, addig Magyarország és az Egyesült Államok között minden addiginál jobb politikai együttműködés volt – szögezte le a miniszter.

Keleti parti idő szerint reggel hat órakor megnyitottak a szavazókörök az amerikai félidős választásokon

A mai napon eldől, hogy a Demokrata Párt vajon képes lesz-e megtartani többségét az amerikai törvényhozás mindkét házában, vagy két év kisebbségi politizálásra kell felkészülnie az amerikai baloldalnak.

A félidős választásokat mindig az éppen hivatalban lévő elnök hivatali ciklusának közepén tartják, melynek eredményei egyértelműen jelzik a lakosság hozzáállását a Fehér Ház politikájához.

A félidős választásokon a száztagú szenátus mandátumának harmadát, vagyis 35 képviselői helyet, valamint a képviselőház 435 tagját választják meg.

Továbbá ilyenkor döntenek a kormányzói és állami törvényhozói tisztségekről, valamint a helyi tanácsokról és az iskolai tanácsokról is. Ez utóbbiak közül a kormányzói tisztség különösen fontos, hiszen a kormányzók irányítják az államok végrehajtó hatalmi ágát.

A legutóbbi felmérések szerint a mostani választásokon az amerikaiak legalább 49 százaléka a republikánusokra szavazna, miközben a megkérdezettek 45 százaléka támogatja a demokratákat.

