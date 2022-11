Egyre tarthatatlanabb a helyzet a migránsok miatt Szerbiában. Idén már 30 ezerrel több illegális bevándorló érkezett az országba, mint tavaly egész évben. A tél közeledtével egyre aktívabbak az embercsempészek is, és folyamatosak az elfogások a szerb-magyar határnál is. Hétfőn több mint ezer migránssal szemben intézkedtek a magyar hatóságok - hangzott el az M1 kedd esti híradójában.

Pár száz méterre a magyar határkerítéstől húzódik a Szelevényi-erdő, Királyhalomtól egészen Horgosig. A terület tele van szemétkupacokkal, ez azt jelzi, hogy a kerítés mentén migránsok táboroznak.

Egy 20 fős csoport is éppen arra vár, hogy átszökjön a magyar kerítésen, erről az M1-nek is beszámoltak.

„Afganisztáni vagyok, Németországba szeretnék menni. Átmentem a határon, de visszaküldtek ide Szerbiába. A magyar rendőrök mindig visszakísértek, de nem baj, nem adom fel” – mesélte egyikük, aki arról is beszélt, eddig 8 ezer eurót fizetett az embercsempészeknek.



A sátortáborokban meghúzódó migránsok nagy károkat okoznak a védett területen. Letapossák és kitépik a növényeket, a védett fákat tűzifának használják. És az erdő minden részén szétdobálják a szemetet. Műanyagflakonok, konzervek, műanyagzacskók és egyéb hulladék hever a táborok környékén. Ráadásul a szomszédos gyümölcsösökben is nagy károkat okoznak. Az áramot is innen lopják, hogy így töltsék fel telefonjaikat.

Bata Csaba is a környéken él. Azt mondja a bevándorlók miatt, már régóta nem jár be az erdőbe. Korábban az ő tanyájára is beköltöztek a migránsok.

„Itt nőttem fel, ezen a tanyán, szinte napi szinten kijártunk az erdőbe, ismertünk minden fát, minden bokrot, minden kanyart. Most nem merek bemenni az erdőbe” – mondta.

„Beköltöztek a tanyába, meg még ilyen vendégváró husángokat is bekészítettek, az ajtó mögé, hogy ha véletlenül jön a gazda, hogy szívélyesen tudják fogadni” – tette hozzá.

Nem hivatalos adatok szerint az elmúlt hetekben már ezernél is több migráns torlódott fel a Királyhalomtól-Horgosig húzódó határsávban. Szerbiában pedig még ennél is több bevándorló várakozik a továbbindulásra. A befogadóközpontok régóta megteltek, így most már a központi parkokban gyülekeznek az újonnan érkezők.

A szerb fővárosban élők azt mondják, Belgrádban ismét kezd tarthatatlan lenni a helyzet.

„Elsőéves hallgató vagyok a belgrádi Közgazdasági Karon és elmondhatom, hogy nem kellemes a helyzet. Az a probléma, hogy sokszor beszólogatnak, a lányok nem érzik magukat biztonságban. A barátnőimmel arról beszélgettünk, hogy a városvezetésnek valami megoldást kellene találnia erre a problémára, mivel itt van az egyetem, ahova sok fiatal jár. Nem biztonságos itt lenni, főleg amikor esti óráink vannak” – fogalmazott egy egyetemista lány.

Az elégedetlenséggel együtt jelenleg a számok is nőnek. Szerbiába már 30 ezerrel több illegális bevándorló érkezett idén, mint tavaly egész évben. De nem csak ez okoz kihívást a hatóságoknak. Az egyre több bevándorló érkezésével, ugyanis az embercsempészek is egyre aktívabbak.

A szerb sajtó nemrég arról számolt be, hogy a bűnözők a Telegram nevű közösségi csatornán hirdetik szolgáltatásaikat.

Azt írják: a csempészek 2500 eurót – átszámítva több mint 1 millió forintot – kérnek azért, hogy eljuttassák az illegális bevándorlókat Törökországból Szerbiába, és az árban benne van egy éjszakázás is a bolgár fővárosban, Szófiában.

A cikk szerint a meghirdetett utazás háromtól-öt napig tart, a migránsoknak pedig 20-30 kilométert is gyalogolniuk kell. A csempészek ráadásul a sikert nem garantálják.

Ez pedig nem is csoda, hiszen folyamatosak a lebukások. Magyarországon október közepéig már rekord számú, több mint 1500 embercsempésszel szemben indult eljárás.