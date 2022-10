NATO-főtitkár: Nem engedhető meg, hogy Oroszország megnyerje a háborút

Jens Stoltenberg, aki Nicolae Ciuca román miniszterelnökkel folytatott megbeszélést a NATO székházában, sajtótájékoztatóján kijelentette: a legtöbb háború a tárgyalóasztalnál fejeződik be. Az azonban, hogy Ukrajna mit képviselhet egy béketárgyalás során, az a harctéren elért eredményektől, azaz a megtámadott országnak nyújtott katonai támogatástól függ – mondta.

A NATO-főtitkár hangsúlyozta: Oroszország tisztában van azzal, hogy el fogja veszteni az ukrajnai háborút, ezért még több ukrán települést támad, civileket vesz célba, létfontosságú infrastruktúrákat rombol le, és „veszélyes nukleáris retorikát” használ.

– mondta a főtitkár, és hozzátette: Oroszország nem használhat hamis ürügyeket a további eszkalációhoz az ukrajnai konfliktusban.

Met PM @NicolaeCiuca & thanked him for #Romania’s important contributions to our security at this critical time. We addressed #Russia’s absurd allegations that #Ukraine is preparing a dirty bomb. Russia must not use false pretexts to further escalate its illegal war in Ukraine. pic.twitter.com/qLHvhkkFDg

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 26, 2022