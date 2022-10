Bekérette az ukrán ügyvivőt a magyar külügy a munkácsi turulszobor eltávolítása miatt

A tárcavezető a magyarokkal szembeni teljesen fölösleges provokációnak nevezte a szobor eltávolítását, és elmondta, hogy a kormányzó segítségét kérték az ügyben.

„Biztos vagyok benne, hogy ő erről nem tudott, az ő józansága, a korrekt megközelítése teljes mértékben ellentétben áll azzal, amit most provokáció szintjén műveltek. Ma az ukrán ügyvivőt be is kéretjük a külügyminisztériumba, hogy nála is tiltakozunk ezzel a lépéssel kapcsolatban” – mondta Szijjártó Péter.