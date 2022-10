Szijjártó Péter: A párbeszédnek nagy ereje van, a német politika részéről is többen készek erre

Berlinben tárgyal ma Orbán Viktor miniszterelnök Olaf Scholz német kancellárral. A magyar kormány tagjai a hétfői reggel a német CDU politikusaival is találkoztak. „Az értelmes, józan észre alapuló párbeszédnek nagy ereje van. Örülünk, hogy a német politika részéről is többen készek erre” - számolt be az egyeztetésről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár ma Európa-politikai, bilaterális, gazdaságpolitikai és nemzetközi témákról tárgyal majd Berlinben. Az orosz–ukrán háború, az arra adott reakció és az ezzel összefüggő legújabb fejlemények állnak a két kormányfő találkozójának középpontjában.