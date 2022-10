Prágából jelentjük: pénteken az energiaválságról tárgyalnak az unió vezetői

Kétnapos, rendkívüli uniós csúcstalálkozó kezdődött csütörtökön Prágában. Orbán Viktor miniszterelnök kétoldalú megbeszéléseket folytatott Václav Klaus korábbi cseh államfővel, valamint Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel. Az EU soros elnökeként elsőként Prágában tartják az Európai Politikai Közösség találkozóját, amelyen az uniós tagországok vezetői mellett részt vesz a brit miniszterelnök, valamint a török és a szerb elnök is. A pénteken kezdődő tárgyalások fő témája az lesz, hogyan lehet csökkenteni az ukrajnai háború Európára gyakorolt hatásait – hangzott el az M1 Híradóban.

Vjosa Osmani Sadriu koszovói elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kiriakosz Micotákisz görög kormányfő az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozóján, 2022. október 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Az M1 Híradó tudósítója, Joó Csaba a helyszínről arról számolt be, hogy

44 ország – vagyis Oroszország és Fehéroroszország kivételével az összes európai állam – képviselteti magát Prágában, a most először megrendezett Európai Politikai Közösség (EPK) találkozóján.

Ez az elgondolás Emmanuel Macron francia elnöktől származik, aki az év első felében tett javaslatot az EPK-találkozók létrehozására akkor, amikor még Franciaország töltötte be az Európai Unió soros elnökségét. Az első ilyen találkozót azonban most, Csehország soros elnöksége idején rendezik meg.

„Mi más is kerülhetne terítékre, mint az energiaválság, illetve az, hogy hogyan lehetne csökkenteni az ukrajnai háború hatásait” – mondta a közmédia tudósítója, aki beszámolt arról is, hogy már megérkezett Prágába – mások mellett – Liz Truss brit miniszterelnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Aleksandar Vucic szerb elnök is.

A prágai szervezők előzetesen kiadott tájékoztatója szerint a témákat témakörök szerint, kerekasztal-beszélgetések formájában vitatják meg a résztvevők.

Lesznek azonban kétoldalú megbeszélések is, végül pedig – ahogy az az EU-csúcsokon szokás – egy vacsorával zárul az első nap.

Az igazi „nagy EU-csúcs” pénteken lesz, amikor is egy informális uniós csúcstalálkozóra kerül sor, amelynek fő témája szintén az energiaválság lesz.

„Nagyon forró javaslatok vannak (terítéken), a héten nagyon sok minden történt ebben a témában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) is megszólalt, az Európai Parlament pedig kiadott egy állásfoglalást, amely szerint az orosz gázra egy ársapkát vezetnének be. Ez az oroszoknak nem tetszik, Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, hogy ha az EU bevezet egy ilyen ármaximalizálást, akkor Moszkva azonnal és minden irányból leállítaná a gázt az Európai Unióba” – bocsátotta előre a Híradó tudósítója.

Václav Klaus korábbi cseh államfővel és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel is megbeszélést folytatott Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök Prágában megbeszélést folytatott csütörtökön Václav Klaus korábbi cseh államfővel. A Václav Klaus Intézet épületében megtartott tárgyaláson az orosz–ukrán háborúról és a nyomában kialakult migrációs és gazdasági válságról, az áremelkedésekről és az energiahiányról is szó volt.

Orbán Viktor a volt cseh államfővel történt találkozója után elmondta:

„az elhibázott brüsszeli szankciós politikát újra kell gondolni, mert a szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A háború nem ért véget, az árak Európában elszálltak, Oroszország ugyanakkor jól keres a kialakult helyzeten”.

Később közösségi oldalán Orbán Viktor úgy fogalmazott, „a brüsszeli szankciók miatt az egekbe emelkedtek a gáz- és áramárak. Ez súlyos probléma egész Európában. Emeli az inflációt, tönkreteszi a cégeket, és fenyegeti a munkahelyeket. Ideje a brüsszeli hibákat kijavítani!”.

Orbán Viktor a délután folyamán Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel is egyeztetett Prágában. A magyar kormányfő egy fotót is megosztott a megbeszélésről a Facebook-oldalán.

A kiemelt képen Orbán Viktor miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár köszöntik egymást az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozóján, 2022. október 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)