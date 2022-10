INTERJÚ: Drámai előrejelzést adott az ENSZ Közgyűlés magyar elnöke

Negyven év után újra magyar diplomata vezeti az Egyesült Nemzetek Szervezetének 77. ülésszakát, amelynek kiemelt harmadik hetében Novák Katalin köztársasági elnök asszony és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. A hirado.hu Kőrösi Csabával, az ENSZ Közgyűlés nemrégiben kinevezett elnökével készített interjút.

Az ENSZ-t a másodi világháború után azzal a céllal alapították, hogy a konfliktusok megtárgyalásának legfelső fóruma legyen, elkerülendő a háborút és az abból fakadó pusztítást, halált. Az utóbbi évtizedekben kevés olyan konfliktushalmaz állt össze, amely most előttünk tornyosul. Több politikai szereplő, elemző lebegteti a III. világháború kitörésének lehetőségét. Az ENSZ-en a világ szeme, hogyan tudják kezelni a helyzetet?

– Kevesebbet tud tenni, mint amire szükség lenne, és ennek a fő oka, hogy az a funkciója, ami a béke és biztonság garantálásához kell, nevezetesen a Biztonsági Tanács tevékenysége, jelenleg meg van bénítva.

A Biztonsági Tanács egyik állandó tagja (Oroszország) támadta meg a szomszédját és ennek az állandó tagnak vétójoga van a BT-ben. Így az ukrán kérdésben semmiféle olyan döntés nem várható a közeljövőben, ami a háború befejezésére vonatkozóan kötelező jellegű határozatot jelentene az ENSZ részéről.

Szintén korlátozza a lehetőségeket, hogy az orosz elnök elég világosan megmondta az ENSZ vezetőinek, hogy nem szán szerepet nekik ebben a kérdéskörben.

– Így az ENSZ és ügynökségei számára jelenleg a humanitárius segítségnyújtásban valamint a részben a humanitárius jellegű gabonaszállításban van szerepe. Szerepünk van még a műtrágya-export elősegítésében és a fogolycserékben.

Ugyanakkor érdekes módon – amire sokan nem számítottak- hogy a Közgyűlés a politikai döntések terepe lett. Természetesen a Közgyűlésnek nincsenek olyan jogosítványai, hogy kötelező határozatok hozzon. De például a Közgyűlésben várható a közeljövőben olyan javaslatok elindítása, mint egy háborús kárigények összegzése, vagy egy különleges büntető törvényszék felállítása, amely az agresszió elindításában való felelősséget lenne hivatott kivizsgálni.

Majdnem kétszáz ország beleegyezése kell ehhez. Működni fog?

– A fő kérdést nem is ebben látom, hanem abban, hogy az ENSZ közgyűlésének nincsen olyan jogosultsága, hogy felállítson egy ilyen törvényszéket. Ehhez a BT beleegyezése is kellene. Az ENSZ közgyűlése kezdeményezhet, felszólíthatja a BT-t, ezzel erős impulzust adva a világnak, hogy ezt így gondolja a tagállamok többsége. De, arra nincs jogosítványa az ENSZ Közgyűlésének hogy biztosítson egy költségvetést, jogi keretet és kierőszakolja az érintett országokból, hogy ennek a törvényszéknek a határozatait elfogadja.

Említette a gabonaszállításokat, amellyel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter egy interjúban arról beszélt, nem huszonkét millió tonna ragadt Ukrajnában, hanem ennek a háromszorosa, hiszen az ez évi és a jövő évi termés is valószínűleg veszélyben lesz. Van terve az ENSZ-nek honnan lehetne pótolni a kieső gabonát?

– Valóban volt egy időszak, amikor teljesen leállt az ukrán gabona exportja. Az orosz-ukrán gabonaexport adja a világpiac huszonöt százalékát. Ha ez kiesik, az olyan árrobbanást eredményez, ami érzékelhető is. Az ENSZ-nek a tevékenysége arra irányult, hogy valamilyen módon biztosítsuk azt, hogy a felek számára elfogadható technika mellett újra megindulhasson az ukrán gabona exportja. Ukrajna hagyományosan harminc millió gabonát exportált évente, öt-hat millió volt az a mennyiség, amit a csúcsidőszakban szállítottak. Ezt a mennyiséget sikerült most felvinni négy millióra.

„Ez egy komoly mennyiség, aminek érzékelhető a hatása a világpiacon, és lenyomta az árakat is.”

New York, 2022. szeptember 20. Kőrösi Csaba, az ENSZ Közgyűlésének elnöke beszél a közgyűlés 77. ülésszakán a világszervezet New York-i székházában 2022. szeptember 20-án. (Fotó: MTI/AP/Mary Altaffer)

De valóban kérdés, mi lesz a jövő évi terméssel. Mert, ha a világ legnagyobb műtrágya ellátó országa, azaz Oroszország nem tud szállítani, akkor a világ számos részében – nem csak a búza, árpa, rozs-, hanem a rizs termése is vissza fog esni, ami drámai következményekkel járna. Csak az utóbbi kilenc hónapban hetven millióval nőtt azoknak a száma, akik humanitárius ellátásra szorulnak.

A jövő év tehát legalább ugyanennyire kritikus lesz. Ezért volt nagyon fontos- hogy a szankciók ellenére- Oroszország tudjon műtrágyát exportálni. A megállapodásban az volt nehéz, hogy érvényben vannak azok a banki szankciók, aminek következtében a szállító,-és biztosító cégek nagyon nem akartak olyan ügyletekbe belemenni, ami érinti az orosz szállítókat. Ennek következtében az orosz kiszállítások nem tudtak működni, és rendkívül sok háttérdiplomáciai munkára volt szükség az ENSZ főtitkár és csapata részéről, hogy ez megoldódjon.

További feladat lesz, hogy a megállapodások jelenleg százhúsz napra vannak érvényben. Ezt kellene majd meghosszabbítani. Tehát most így állunk.

Nemrégiben egy interjúban Marsai Viktor a Migrációkutató Intézet igazgatója arról beszélt egy interjúban, hogy az ENSZ éves költségvetési tervezettel gazdálkodik, ami azt jelenti, hogy nehezen tud reagálni a hirtelen fellépő válságokra, amiből egyre több van. Beszélt arról is, hogy ilyen esetekben donorkonferenciákat szoktak szervezni, viszont most annyi helyen kellene pénzt befektetni, amire nincs kapacitás. Ráadásul a duplájára növekedett a rászorulók száma, s közben az élelmiszerárak is drasztikusan megugrottak. Mit lehet ilyenkor tenni?

– Sajnos a világban lévő konfliktusok száma ma lényegesen több, mint 1990-ben volt. Jelenleg közel harminc fegyveres konfliktus zajlik és egynek sem javul az állapota. Ezek közül messze a legnagyobb hatású az orosz-ukrán háború.

Az ENSZ ügynökségei erejüket megfeszítve dolgoznak, de valós az a probléma amit Ön is említett, hogy a világ konfliktusai és a rászorulók száma bővül, ahhoz képest pedig az ENSZ költségvetése nem változik jelentősen. Szerencse a szerencsétlenségben két dolog: az egyik, hogy az ENSZ nincs egyedül, más szervezetek is nyújtanak világszerte segítséget. Sokszor mi vagyunk az irányadók ebben a segítségnyújtásban mások számára is. Nagyon gyakran az ENSZ ügynökségnek adják át a támogatást, ami az adott régióban kell.

A másik, ami sokba kerül, a békefenntartás. Jelenleg több mint százezer békefenntartója van a szervezetnek szerte a világban. Mivel nem egy helyen vannak a fenntartók, a számos helyszínen zajló műveletek sokba kerülnek. Ráadásul az eszközök nagy részét az ENSZ bérli a tagállamoktól és fizeti a katonákat. A második tényező, amely némileg enyhíti a helyzetet, hogy a tagállamok dollárban fizetik a tagdíjat, míg a költések helye általában a fejlődő világban van, ahol, ha dollárban van az elszámolás, a helyi infláció nem érvényesül. Ennek ellenére túl van feszítve a rendszer.

Koronavírus, élelmezési válság, háború, migráció… előtérbe került a WHO, az UNICEF szerepe, míg más szervetekről kevésbé hallani az utóbbi években. Valóban áthelyeződött a hangsúly mondjuk a kultúrális örökségvédelemről a válságokra?

– A kultúrális örökségvédelem nagyon fontos, de nem a legfontosabb alapfunkciója az ENSZ-nek. A szervezet három nagy alappillére a béke és biztonság, az emberi jogok biztosítása és a fenntartható fejlődés elősegítése.

New Orleans, 2022. szeptember 21. Az olasz kormányfői hivatal, a Chigi-palota felvételén Mario Draghi olasz miniszterelnök (b) és Kőrösi Csaba, az ENSZ Közgyűlésének elnöke kezet fog a közgyűlés 77. ülésszaka keretében tartott kétoldalú találkozóján a világszervezet New York-i székházában 2022. szeptember 20-án. MTI/EPA-ANSA/Chigi-palota

Azonban valóban egy változás zajlik a szemünk előtt, aminek a lényege, hogy nem egymástól elszigetelt problémákat kell megoldani, hanem egymással összefüggő válságrendszereket.

– A Covid-járvánnyal egy új korszakba léptünk, ami most bontakozik ki igazán. Egymást erősítő válságok halmazát hozza ez az időszak, ahol új érdekérvényesítő módszerek lépnek be. Tudtuk, hogy a sokrétű válság kiélezi a geopolitikai ellentéteket is, de arra kevésbé számítottunk, hogy ez ilyen gyorsan fog megtörténni. Azt biztosan lehet látni, hogy arra nincs esély, hogy visszatérjünk a covid előtt állapotokhoz. Előre kell menekülni, a hosszabb távú stabilitás fele kell menni minden egyes lépéssel.

Az ENSZ 77. ülésszakát 2022. szeptember 13. és 27. között tartották New Yorkban. Mennyire tudja Ön a magyar érdeket képviselni, vagy ilyenkor a százkilencvenhárom tagállam közös álláspontja a fontos?

– Száz százalékig magyarnak vallom magam és az is maradok, de itt szét kell választanunk dolgokat. Én esküt tettem, aminek része volt az, hogy az ENSZ alapokmányára esküszöm, százkilencvenhárom országot képviselek, nem kérek, és nem fogadok el semmilyen instrukciót más szervezettől, más kormánytól. Novák Katalin köztársasági elnök asszony – hatvan másik ország vezetőjéhez hasonlóan – megtisztelt azzal, hogy felkereste az elnöki hivatalt. Elég komoly és mélyreható beszélgetést folytattunk arról, hogy milyen trendek zajlanak a világban.

Ön sokat foglalkozott a fenntarthatóság témakörével. Mennyiben gondolja úgy, hogy a fenntarthatóság, a környezet védelme háttérbe szorult az orosz-ukrán háború miatt kirobbantott vágtató gáz, –és energiaárak tekintetében?

– Az egész biztos, hogy rövid távon a fenntartható fejlődési fordulat lelassulhat vagy talán meg is áll. Ha nagyon pontosan megnézzük ezzel kapcsolatban a számokat, inkább távolodunk a 2015-ben megfogalmazott céloktól, mintsem közelednénk. Ez nemcsak az energiaárak elszabadulása miatt van. Amikor megalkottuk a fenntartható fejlődési célokat, akkor a végrehajtásuk egyik feltétele volt, hogy béke legyen. Rendkívül nagy erőket igényel egy társadalomtól egy fenntarthatósági fordulatra való koncentrálás. Háború idején megváltozik az országok prioritása: minden országé, akit valamilyen módon érint a fegyveres konfliktus.

Az energiaátmenet – ami a klímára gyakorolt hatást illeti – átmenetileg megállt. Ha például a klímagázok kibocsátást nézzük, valószínűleg az idén még romlani is fog a kép. Ugyanakkor most mindenhol nagy beruházások történnek a nap-, a szélalapú termelésben, vagy a termonuklerális kutatásokban. Ennek később látni fogjuk a hatását. Emellett mindenhol megerősödött az a felismerés, hogy a külső energiafüggőség kockázatos.

„Ezt korábban nem érzékeltük, hiszen úgy volt felépítve az egész nemzetközi rendszer, hogy összekapcsolódtak érdekek. De most egy fordított, háborús logika került a felszínre, és számos ország a külső függését megpróbálja csökkenteni.”

A fosszilis energiáktól való hosszú távú távolodást látom abban is, hogy rádöbbent a világ, hogy ezen energiák piaca mennyire volatilis, irányíthatatlan tud lenni.

S ne feledkezzünk meg arról, hogy a klímaváltozás fel fog gyorsulni. Ez nem lehetőség, ez tény. S ennek a hatásait már most látjuk: láttunk egy mindent elpusztító pakisztáni áradást, láttunk egy száz éve nem tapasztalt európai szárazságot vagy láttunk egy kilencszáz éve nem tapasztalt szíriai szárazságot, ami gyakorlatilag bedöntötte a szír társadalmat. Az ilyen hatások ereje, gyakorisága nőni fog. Ezért az országok előre fognak menekülni.

Vagyis a globalizáció helyett jön a lokalizáció?

– Ismerem ezt a vitát, aminek megvan a jól érzékelhető alapja. Abban nem hiszek, hogy a globalizációnak vége, hiszen maga a folyamat sok száz éve tart. Az kétségtelen, hogy a globális piacon belül az egyes, egymásban megbízó országok szigetei erősödnek.

Szijjártó Péter külgazdasági,-és külügyminiszter annak megfontolására szólította fel a világszervezet, hogy ismerje el a nemzeti közösségekhez tartozók identitásának megőrzését, amit így mindegyik tagállamnak biztosítania kellene. Várható ebben a témakörben változás?

Nagyon bízom benne, hogy igen, bár a trendek nem mindig adnak okot az optimizmusra. Szeptember 21-én tartottunk egy csúcstalálkozót, amire több, mint kilencven ország vezetője eljött. Az apropót az adta, hogy épp harminc évvel ezelőtt adta ki az ENSZ az etnikai, nemzeti, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyeik jogairól szóló nyilatkozatát. Volt tehát egy alkalom, hogy nézzük meg, mi történt ezidő alatt, és hova szeretnénk eljutni. A kisebbségi jogok garantálásában ma sajnos nem állunk úgy, mint amikor a nyilatkozat megszületett. Ezért azt kértem a tagállamok vezetőitől, hogy tegyenek önkéntes vállalást arra, hogy mit szeretnének tenni.

Most ezeket a vállalásokat összegezzük. Lesz egy ígérettárunk, kvázi vállalási kötelezettségtárunk, amelyet megosztunk a tagállamokkal, és folyamatosan figyeljünk, hogy mi történik ezekkel a vállalásokkal. Nagyon bízom benne, hogy ami elhangzott ezen az ülésen, nevezetesen, hogy mindinkább beépül a politikai gondolkodásba és gyakorlatban, hogy a kisebbségi közösségek jogainak, nyelvhasználatának, kulturális identitásának megőrzése stabilizálja a többségi társadalmat és nem destabilizálja.

Kiemelt képen: Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal környezeti fenntarthatósági igazgatóságának vezetője a sajtó képviselőinek nyilatkozik, miután az ENSZ Közgyűlése közfelkiáltással megválasztotta a 77. ülésszak elnökének a világszervezet New York-i székházában 2022. június 7-én. (MTI/AP/Manuel Elías)