Aggódik a német belügyminiszter – segélyhívást kapott a migránshelyzet miatt

A szociáldemokrata Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter aggodalmának adott hangot a migránsok számának növekedése miatt, ugyanis a balkáni útvonalon ismét jelentős migrációs hullám tapasztalható. A politikus kiemelte továbbá, hogy egyre több migráns jut Szerbián keresztül Németországba, valamint sokan vannak azok is, akik pedig a belgrádi repülőteret használva érkeznek az Európai Unió területére. Nancy Faeser emiatt már „segélyhívást” is kapott politikus társától, Armin Schuster szászországi belügyminisztertől – számolt be a Junge Freiheit