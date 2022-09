Putyin részleges mozgósítást rendelt el

Putyin ezt egy nappal azután jelentette be televíziós beszédben, hogy négy orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai régió a szeptember 23. és 27. közötti időszakra népszavazás megtartását kezdeményezte az Oroszországhoz történő csatlakozásról.

Az orosz elnök közölte, hogy Oroszország el fogja fogadni a régiók lakosságának döntését, és biztosítani fogja a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban, valamint a teljes vagy részleges megszállás alá került Herszon és Zaporizzsja megyében a referendum lebonyolításának biztonságos feltételeit.

#BREAKING: Russian President Vladimir Putin declares a partial mobilization, which will allow Russia to replenish its fighting force in Ukraine by drawing upon its estimated two million military reservists. pic.twitter.com/Cg1g5ycRep

— Dimitri Alexander Simes (@DimitriASimes) September 21, 2022